Paula Chaves hizo un pedido desesperado desde Carlos Paz: "¿Alguien me puede ayudar?"

Paula Chaves vivió un angustiante momento en medio de sus vacaciones e hizo un pedido urgente en sus redes.

Paula Chaves se mostró muy triste en sus redes sociales en medio de sus vacaciones en Villa Carlos Paz con su pareja, Pedro Alfonso, y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

La conductora de televisión vivió una angustiante situación mientras disfrutaba de sus días en las sierras cordobesas. Resulta que, en medio de sus vacaciones, se encontraron con una parrita callejera a la cual no dudaron en adoptar. Sin embargo, se vio obligada a abandonarla.

Según contó Chaves, la propietaria de la residencia en la que se están hospedando no le dio más opción que echar a la perrita de la casa. Con mucha tristeza, hizo un urgente pedido de ayuda en su cuenta de Instagram.

"No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”, publicó Paula en sus historias de Instagram, junto con una foto de la perra.

Minutos después, subió una captura de pantalla del chat con la dueña, quien la presionó para que se deshiciera rápido de la perrita. "Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé Paula. Eso es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, insistió la mujer.

Historia subida por Paula Chaves a su cuenta de Instagram.

"¿Alguien de Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia?", escribió Paula en una de sus historias, junto con una foto de la perra. Más tarde, subió un video en el que se la escucha diciéndole a la perrita: “Vení, bebé. Vení, bebé. ¡Hola bebita linda! ¡Hola mi amor! Te vamos a conseguir una familia que te ame mucho, mucho, mucho. ¿Sí?”.

La reacción de Paula Chaves cuando le nombraron a su ex, Facundo Pieres

Recientemente, Paula Chaves estuvo bajo la lupa de los programas de chimentos luego de que se filtrara que Zaira Nara, una de sus amigas más íntimas, tiene un romance con Facundo Pieres, su exnovio. Chaves habló con Ángel de Brito en LAM (América TV) y aseguró que "está todo bien" con Zaira y que tienen "una relación hace muchos años", ya que la modelo es la madrina de Filipa, su hija menor.

Además, aseguró: "Yo la amo también, es mi amiga, hablamos todo e iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días... fusionando esto que es nuevo. Son muchos años de amistad". En este sentido, explicó que no le generó ni bronca ni tristeza haberse enterado de esto, ya que su relación con Facundo fue hace mucho tiempo. "No soy de las personas que digan: 'Bueno esto ya está, es mío, yo lo toqué, fue mío...'. Como que en eso soy bastante tranquila y porque de verdad fue hace muchísimos años", concluyó.