Patricio Giménez explotó contra Telefe: "Se nutre de pavadas"

El mediático Patricio Giménez lanzó una fulminante crítica contra Telefe, ofendido con el programa más exitoso de la señal.

Patricio Giménez reapareció en los medios con una fulminante crítica a Telefe y MasterChef Celebrity Argentina, reality gastronómico que todavía no lo convocó para participar en ninguna temporada. "Se nutre de pavadas", sentenció.

El picante descargo se originó durante una entrevista con Juan Etchegoyen (Mitre Live), donde Giménez no se guardó los palazos para el exitoso formato. "No tengo muy presente el de Argentina, sacame del error pero sé que todas las galas no son de eliminación y en nuestro caso en cada programa se va alguien y no hay changüí. Eso le da una presión, acá no tenés descanso”, remarcó, enojado, quien participó de la edición uruguaya.

"Es inabarcable lo que no sabes, si podes crecer mucho en esos cuatro meses o lo que dure el programa. Obvio no vas a abarcar todo, menos si no sos repostero. Y ese mundo de recetas, hay que tratar de disfrutarlo, porque si también te presionas vos es tremendo. Yo estaba entre hoteles y me prestaban cocinas pero no disponían de una para todos los días. Eso era un limitante importante”, siguió.

Patricio Giménez elogio el MasterChef Celebrity de Uruguay

Por otro lado, el hermano de Susana marcó las diferencias entre los programas de Argentina y Uruguay, y sin dudarlo elogió el formato de la patria limítrofe: "Si me llamaran de Uruguay hasta te diría que iría de vuelta, pero en Argentina no creo. Tengo que estar mucho tiempo en Argentina y si el formato es muy escandaloso -y que remite a los programas de la tarde y mañana con todos criticando- no me interesa. Es más farandulero”.

"Entiendo que el MasteChef de Argentina va por ese lado, no participaría. Realmente no lo he consumido el argentino, pero en base a mi experiencia entiendo que a veces el periodismo, no todo, se nutre de pavadas y de conflictos. No es lo que me interesa que trascienda. Por eso me siento más cómodo con el formato de acá”.

Fuerte amenaza de Susana Giménez a Patricio Giménez: "Te voy a cagar a trompadas"

El año pasado Susana Giménez dio positivo en la prueba de coronavirus durante su prolongada estadía en Estaba en Punta del Este, Uruguay, en donde se había instalado para transitar la cuarentena junto a su hermano, Patricio Giménez, y su hija, Mercedes Sarrabayrouse. Y consultado al respecto en una emisión pasada de PH Podemos Hablar, Patricio habló del tenso cruce que tuvo con la diva de los teléfonos.

“Susana casi se muere con lo del covid”, comentó el cantante. Al tratarse de Susana Giménez, el conductor Andy Kusnetzoff quiso conocer más detalles sobre cómo transitó la enfermedad la conductora. "Lo peor es que ella lo negaba. En un momento le hice hacer un test, porque Susana tiene mucha gente, pero a su vez, es ella la que manda, así que se lo hice hacer y le dio positivo”, reveló Patricio.

“En ese momento me dice ‘no, no puede ser que yo tenga covid, es falso positivo", continuó el hermano de la diva que, en más de una oportunidad, se manifestó en contra de las medidas preventivas contra el virus que ingresó en nuestro país a principios del 2020. "Al otro día me la escuché muy mal, porque la conozco… Así que le dije que le iba a mandar un especialista de inhaladores, y le mandé dos médicos y una ambulancia…porque la conozco, si le decía la verdad no iba a querer", profundizó. "Le dije que entre... En ese momento llegó a decirme ‘pendejo de mierda, te voy a cagar a trompadas'", reveló.