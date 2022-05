Patricia Sosa destrozó a un programa de El Trece: "Garcas"

La cantante se expresó mediante sus redes y apuntó a uno de los programas furor del momento.

Patricia Sosa expresó su indignación en su cuenta de Instagram a través de una publicación y apuntó contra uno de los programas furor del momento en El Trece. La cantante publicó un fuerte descargo por una situación vista con mucha frecuencia este último tiempo.

"¡Esto es tremendo! Se ve lo peor de la gente", manifestó indignada mientras miraba El Hotel de los Famosos, el reality show donde crecen las tensiones y la gente apoyó a Locho Loccisano por las recurrentes situaciones de bullying denunciadas.

Son varios los posteos realizados en Instagram en el cual dejó entrever que es fiel seguidora del programa, pero hubo detalles que la hicieron enfurecer. "¡Que ganen los buenos y no los garcas! ¿Qué es eso de "la familia"? Pobres... son impresentables", soltó duramente en referencia al grupo representado por Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez.

Además, la cantante sostuvo firmemente que "no saben jugar solos. Y el que necesita de otros para salir adelante no sabe nada de nada". No solo eso, sino que enumeró una serie de acciones vistas en el certamen y lo vinculó con la misma sociedad argentina.

"Las malas yuntas, el complot, la corrupción, llenarle la cabeza a los demás… ¿será el fiel reflejo de la sociedad? Que feo", sentenció en el cierre de la publicación. Los comentarios de la gente fueron de un constante apoyo a lo escrito por la exjurado de La Voz Argentina.

"Tiene que votar la gente"; "Triste realidad"; "Totalmente de acuerdo"; "Desastre por más que sea un juego", fueron algunos mensajes que le dejaron sus seguidores. El video, que muestra un fragmento del reality show, acumula más de ochenta mil reproducciones.

Grave denuncia de El Chino Leunis en El Hotel de los Famosos

En El Hotel de los Famosos se viven momentos de absoluta tensión y nerviosismo. En la edición del pasado lunes, el reality de El Trece tuvo un cruce que derivó en una situación muy incómoda: "El Chino" Leunis, conductor del programa, hizo una grave denuncia contra varios participantes.

Antes del desafío de la H entre "Locho" Loccisano y Walter Queijeiro, que derivó en la eliminación del periodista deportivo, Leunis tomó la palabra y lanzó un fuerte dardo contra Alex Caniggia, "El Chanchi" Estévez y otros de los miembros del grupo llamado "La Familia".

Tras la emoción de "Locho" por continuar en El Hotel de los Famosos, el presentador disparó contra los concursantes: "Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho? ¿Creen que la actitud de Locho merece lo que ustedes hacen con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible".

En tanto, "El Chino" consideró que los miembros de "La Familia" agreden y se burlan de "Locho" para tratar de sumar poder en la casa. "Esto se parece como a una situación de bullying de colegio por parte de niños malos. Se los pregunto de verdad. A mí me pasa que, por momentos, están rozando la mala educación", denunció. Frente a las acusaciones, Martín Salwe frenó en seco a Leunis y le marcó: "No, no, no... ojo con las palabras, Chino. El bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que, de manera unánime, consideramos que Locho entró mal al grupo por actitudes y malos comentarios, pero nunca le falté el respeto a él".