Pasó en vivo: el Conejo se metió en plena entrevista de Thiago y le dijo lo que todos pensaban

Tensión al aire: el Conejo apareció en plena nota con Thiago y se vivió un momento incomodísimo. Alexis Quiroga y el joven de González Catán salieron al aire de A la Barbarossa.

Gran Hermano continúa su curso y fuera del reality los participantes eliminados desfilan por diversos canales de televisión. Este fue el caso de Thiago Medina y Alexis "El Conejo" Quiroga, quienes se reencontraron en un estudio tras la reciente salida del joven de 19 años. Y allí, el cordobés le dijo todo lo que pensaba y no anduvo con rodeos.

Entrevistado por Georgina en A la Barbarossa, Thiago Medina fue sorprendido por el "Conejo". El cordobés ingresó al piso y saludó a su excompañero, le dio un abrazo y todo marchaba bien. La situación incómoda vino después, cuando la conductora hizo una pregunta picante que el oriundo de zona oeste del Gran Buenos Aires contestó con cierto temor.

“Él es una de las personas que yo más quería adentro de la casa, lo sentía como un hermano, me siento bien de estar acá con él de vuelta”, explicó Thiago al ver al "Conejo". Allí fue cuando Georgina Barbarossa le preguntó las razones de sus votos negativos hacia Alexis en la anteúltima gala de nominación, por lo que Medina reconoció: "La cabeza me llevó a pensar cualquier cosa”.

La respuesta del Conejo a las palabras de Thiago: "Traición"

Lejos de polemizar, el "Conejo" le dedicó sentidas palabras a Thiago. Ambos se hicieron muy amigos dentro de la casa y, pese a que el joven lo votó en la semana que salió eliminado, el cordobés no guarda rencor. "Me llevo lo bueno y lo malo también. Se lo ha expuesto como traición porque me votó pero es un juego. Para que te quedes tranquilo, no pasa nada, si en el momento sentí impacto, pero no por eso dudé de vos", afirmó Alexis.

Thiago confesó sus verdaderos sentimientos hacia Nacho en Gran Hermano

Thiago Medina rompió el silencio y confesó cuales son sus verdaderos sentimientos hacia Nacho, uno de los compañeros con los que generó más vínculo dentro de la casa. El participante se convirtió en decimo segundo eliminado de Gran Hermano y asistió al debate para hablar a fondo de esta relación.

Desde que inició el programa, los dos participantes de 19 años tuvieron mucha cercanía e incluso muchos empezaron a especular sobre una supuesta relación amorosa entre ellos. Los concursante forjaron tal vínculo que los internautas bautizaron su amistad como "Nachiago", siempre en la mira de que suceda algo más entre ellos. En este marco, Thiago contó la verdad.