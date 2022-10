Participantes de Gran Hermano escucharon un grito fuera de la casa: "Gritaron"

Un grupo de participantes escuchó un grito de un fanático que se acercó a la casa de Gran Hermano y en el programa de Telefe se generó un gran revuelo. Qué fue lo que gritaron.

En Gran Hermano ocurrieron hechos tan curiosos como impactantes. En las últimas horas, un grupo de participantes escuchó el grito de un fanático que se acercó a las afueras de la casa para dejar un contundente comentario. Por lo tanto, entre los concursantes se generó un gran revuelo en el programa de Telefe.

En la edición del pasado viernes 28 de octubre, Julieta, Marcos, Coti y Daniela descansaban en el césped de la casa luego de una jornada a puro sol y calor. Y en una de las charlas, la actriz con pasado en Casi Ángeles y Consentidos les comentó lo que escuchó por la tarde. "Hoy gritaron, ¿sabían?".

Coti reaccionó rápidamente y le consultó: "¿Qué gritaron? ¿Qué dijeron?". "A Alfa y a Maxi", agregó Daniela. "¿A Alfa? ¿En serio?", preguntó Marcos, que se mostró sorprendido. "Sí, dijeron 'aguante Alfa'", comentó Julieta, que fue la encargada de advertirle al grupo que Walter Santiago tiene mucho apoyo fuera de la casa de GH.

Julieta le comentó a otros participantes que escuchó gritos fuera de la casa de Gran Hermano.

Este hecho en el que los fanáticos y televidentes de Gran Hermano gritan fuera de la casa ya ocurrió en otras oportunidades. La más recordada tuvo lugar en 2007, en una histórica edición que tuvo como protagonistas a Marianela Mirra y Diego Leonardi.

El histórico grito que de Marianela Mirra a Diego Leonardi en Gran Hermano

En la edición del 2007 de Gran Hermano, Marianela Mirra le hizo la "espontánea" a Diego Leonardi en el confesionario. Creer o reventar, él se enteró porque un seguidor se lo gritó fuera de la casa; mientras se encontraba en el patio. "Diego, te hizo la espontánea Marianela", se pudo escuchar.

Participante de Gran Hermano quiere abandonar la casa: el dramático momento que vive

En las últimas horas, se conoció que un participante de Gran Hermano pretende abandonar la casa. Se trata de Juan Reverdito, uno de los concursantes más polémicos y controvertidos del reality de GH. El hecho tuvo lugar el pasado lunes 24 de octubre, cuando el taxista se dio cuenta de que varias personas le revisaron su ropa y otras pertenencias.

Luego de advertir lo que ocurrió, Juan estalló de furia y reaccionó: "Muy sacado estoy, boludo, muy sacado. Me revisaron todo, todo me revisaron. Voy a hablar con Gran Hermano". Martina, que lo escuchó atentamente, le sugirió: "Preguntale (NdeR: a Gran Hermano)".

Finalmente, Juan dialogó con Nacho sobre lo ocurrido y le anunció: "No, no, no, tomé una determinación. Me voy... y si no me voy, me echan". Visiblemente molesto, agregó: "Tengo una ira terrible, estoy por hacer cualquier locura". "Pero, ¿por?", le consultó su compañero de grupo. "Me revisaron todo, el placard, la ropa. Y la estoy pasando mal porque se metieron con mis cosas", disparó, sumamente furioso.

"Uno puede esconder algo de la casa, lo que vos quieras, pero que me revisen mis cosas para mí es un límite", añadió el taxista. Y finalmente le pidió a Nacho que le indicara quiénes fueron los responsables de revisarle sus pertenencias: "Decime quiénes son porque empiezo a romper todas las cosas de ellos". Lo cierto es que Reverdito terminó nominado en la gala que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de octubre y tiene chances de abandonar el juego, si es que el público así lo desea.