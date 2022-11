Participante tomó un cuchillo y lanzó una amenaza en Gran Hermano: "No metas"

Un participante de Gran Hermano amenazó a otro con un cuchillo en la mano. El tenso momento que se vivió en el programa de Telefe y descolocó a decenas de usuarios de las redes sociales.

En la casa de Gran Hermano pasan situaciones cada vez más incómodas y complicadas. En la jornada del pasado martes 8 de noviembre, un participante amenazó a otro con un cuchillo en la mano y en la transmisión de Telefe se vivió un tenso momento.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que le lanzó una amenaza a Juan Reverdito en la cocina. Dicho episodio sucedió justo cuando el hombre de 60 años dialogaba y cocinaba junto a Romina. El taxista se interrumpió la charla y apuró a la mujer: "¿Me estás cargando a mí?".

"No, no está cargando a nadie", le indicó Romina, que en ese momento estaba cocinando una salsa. Y le consultó: "¿Querés probar la salsita para ver cómo está?". "Sí, gracias... ¿Ves que ella es buena?", le manifestó Juan a "Alfa", a quien le quitó protagonismo en la conversación.

Luego, Juan le pidió a Romina probar la salsa "con pancito", comida que Walter suele preparar cada día para que todos los participantes de Gran Hermano coman. "No hay...", lo cruzó "Alfa". "Sí, ahí hay...", sostuvo Reverdito. Y luego el experimentado hombre lo apuró: "No, no, no papi... ahí no metés la mano porque mirá...".

Walter "Alfa" Santiago amenazó con un cuchillo a Juan Reverdito en Gran Hermano.

Inmediatamente después, "Alfa" tomó un cuchillo y empezó a hacer movimientos como si estuviera acuchillando. "Mirá, me voy a poner así en la cocina...", lanzó. Consciente de que en los últimos días Walter mostró interés por Romina, Juan lo provocó con otro comentario: "Lo que es tener a esta mujer al lado tuyo, ¿no? En tu casa... es espectacular... no, no, hablando en serio, es espectacular, espectacular...".

Violenta pelea entre Alfa y Juan en Gran Hermano: "Tengo ganas de arrebatarlo"

Todo comenzó cuando Juan y otros de sus compañeros comenzaron a molestar a "Alfa" y no lo dejaban dormir. "Vos seguí ordenándote el culo y dando órdenes. Para la próxima nominación, te vas a tener que hacer trencitas en el culo", le advirtió el hombre de 60 años.

Este comentario desató la furia de Juan, quien sabe que tiene grandes posibilidades de ser eliminado pronto. "¿Querés ir a un mano a mano conmigo? Vamos a decirles a los chicos que nos voten, eh. Los dos más grandes de la casa. Por más que tengas plata me la banco, la plata no es todo, papá", le respondió Juan, usando como argumento de discusión el alto nivel económico de "Alfa".

Más tarde, Walter lo encaró y le dijo: "El que se creyó el dueño de la casa fuiste vos, que me dijiste 'te queda una semana'. Vos querés poner en contra a todos diciendo como dijiste ayer a la noche, 'vamos a placa porque vos tenés más plata que yo'". "No dije eso, estoy re tranquilo", le contestó Juan, a lo que "Alfa" le respondió: "Sí, seguro". "Sí, bocón", insistió Juan.

"Vos te quedaste solo, bocón. A mí no me gusta que me digan boludo, te lo aclaro", le advirtió "Alfa". Fue entonces cuando Juan volvió a usar un insólito argumento que llamó la atención de los televidentes: "Dejá de hacer bullying, porque vamos a terminar mal". "¡¿Bullying?! No, estás confundido, pibe. Sos un pobre pibe, esa es la verdad", le respondió "Alfa". Segundos después, Juan le confesó a sus compañeros: "Tengo ganas de arrebatarlo".

Una vez más, Juan se puso en el lugar de víctima y dijo mirando a cámara: "'Pobre pibe'. Está discriminando a la gente". "Ay, Dios, qué envidioso de mierda que sos, pibe. Te fijás en lo que la gente tiene cuando la gente vale por lo que hace, no por lo que tiene", le respondió "Alfa". En el debate, todos los panelistas coincidieron en que Juan usó argumentos sumamente errados y que está subestimando al público.