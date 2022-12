Participante puso una publicidad en la calle para entrar a Gran Hermano: "Votame"

Un participante de Gran Hermano tomó una drástica decisión y decidió colgar un cartel en la calle para que la gente lo vote y vuelva a ingresar a la casa por medio del repechaje.

El repechaje de Gran Hermano generó un gran revuelo en la TV argentina. En la antesala de la gala que tendrá lugar este lunes 26 de diciembre, un participante hizo un desesperado pedido en la vía pública: colgó un cartel de publicidad para que lo voten y vuelva a entrar a la casa más famosa del país.

El protagonista en cuestión es Juan Reverdito, que tomó la drástica decisión de salir a las calles para buscar el voto de la gente. Una usuaria de Twitter se encontró con un gigantesco cartel luminoso encima de un edificio con el participante de GH y un mensaje muy claro: "Me equivoqué... ¡Votame que vuelvo!". Y como si fuera poco, el taxista ploteó un automóvil para pasear por las calles de Buenos Aires y así tratar de conseguir el voto del público para ser uno de los dos concursantes que entrarán al reality de Telefe.

"Tengo muchas ganas de entrar, cambiar toda la onda con la que entré al principio. No fui yo, me equivoqué... tengo muchas estrategias y muchas ganas de cambiar totalmente mi juego y voy por eso. Una vez que entre bien encarrilado, voy por el premio mayor. Quiero cumplir mi sueño", expresó Juan en una de las charlas por Twitch que tuvo con Juariu hace unos días. Y añadió: "Sé que es difícil, me fui con el 88%, una locura..., pero voy el lunes con todo. Confío en ustedes, en la gente, que me va a dar la posibilidad. Creo que todos nos podemos equivocar y todos nos merecemos una segunda oportunidad. Esta es la oportunidad que necesito para volver".

La estrategia que prometió Juan Reverdito si entra a Gran Hermano

Tratar de dejar mal parado a Thiago Medina , participante que nunca quedó nominado y que en la casa de Gran Hermano hay una idea de que tiene mucho apoyo por parte del público.

, participante que nunca quedó nominado y que en la casa de hay una idea de que tiene mucho apoyo por parte del público. Tratar de conquistar a Romina Uhrig , con quien tuvo buenos idas y vueltas en la casa.

, con quien tuvo buenos idas y vueltas en la casa. Abrazar a Walter "Alfa" Santiago, participante con el que se sacó chispas en las primeras semanas y que sabe que tiene apoyo por parte del público.

Las reacciones de las redes sobre la posibilidad de que Juan Reverdito vuelva a entrar a Gran Hermano

El motivo por el que Gran Hermano puede expulsar a Juliana del programa

Juliana Díaz entró a la casa con la promesa de hacer una jugada inteligente y ganar. Sin embargo, apenas entró rompió con las reglas más importantes. Gran Hermano le hizo una triple sanción que le prohibió nominar, participar de la próxima prueba del líder e incluso la mandó directo a placa.

De todas maneras, la novia de Maxi siguió atentando contra el reality y volvió a hacerlo una vez más. La primera vez que la joven rompió las reglas fue cuando saludó a Nacho y le hizo saber que Mora, quien está afuera de la casa, lo quiere y lo extraña mucho. Más tarde, les contó a Maxi y a Camila que Coti les había hecho la nominación espontánea a Julieta y a Daniela.

Además, también contó que Pluto TV transmite las 24 horas y que la gente ve absolutamente todo. Asimismo, le dijo a Maxi que había hecho de todo para comunicarse con él mientras estuvo afuera de la casa, como que le tiró papeles con mensajes desde afuera y que miraba Pluto TV todo el día para ver si los agarraba.

Por otro lado, la joven oriunda de Venado Tuerto también contó que Thiago es débil afuera de la casa. "Creo que es más buena Coti que Thiago, con eso te digo todo”, le contó a Maxi. Además, también le reveló que cuando salen de la casa les muestran quiénes los votaron para que se fueran. Juliana todavía no se enteró de las sanciones que Gran Hermano le hizo, por lo que habrá que esperar al lunes siguiente para saber qué pasará.