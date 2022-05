Participante olvidó el micrófono prendido y avergonzó a Barassi en El Trece: "Callate"

Una participante de 100 argentinos dicen se olvidó que tenía el micrófono encendido e hizo un comentario que incomodó a Darío Barassi. El desopilante momento que se vivió en el programa de El Trece.

Darío Barassi protagonizó un hecho vergonzoso en la pantalla de El Trece. Durante la edición del pasado lunes, una participante de 100 argentinos dicen se olvidó que tenía el micrófono prendido y puso incómodo al conductor con un comentario insólito.

Todo comenzó a partir de uno de los juegos del programa, donde Antonella se enfrentó a Nacho, otro concursante. Barassi tomó la palabra y realizó una larga introducción para luego hacer la pregunta en cuestión: "Esta pregunta es para los románticos y románticas que al cerrar sus ojos, lo primero que se les viene a la cabeza es su olor a su amado. Es para chicos y chicas tan enamorados que con sólo enamorar a sus parejas, se les eriza la piel y otras cosas también".

Finalmente, el conductor consultó: "Les pedimos a 100 argentinos que nos digan, ¿qué verdura o fruta te hace acordar a tu novio o marido?". La joven apretó rápido el botón y respondió, con una sonrisa: "La banana". El presentador reaccionó y acotó: "Qué suerte, ¿no?". Y agregó: "Porque se hace el banana, pero ¿verde o amarilla?".

Con un tono picante, Anto estalló a pura risa: "¿Cuál es la más dura?". A Barassi se le transformó la cara de la vergüenza y expresó: "¿Qué?". "¿Se escuchó? No, tengo el micrófono...", se preguntó la joven, quien luego intentó aclarar sus dichos. En un episodio de máxima confusión, el presentador sanjuanino le sugirió: "Dios mío, te estoy ayudando...'¿cuál es la más dura?', dice la enana..." Y cerró: "Callate la boca".

el conductor sanjuanino reconoció que no está pasando por un buen momento en lo personal: "No, chicos... no sé qué está pasando. Por lo general estoy herido, estoy golpeado, emocionalmente inestable". De todas formas, Barassi indicó que la noche anterior al programa salió a bailar: "Lo tengo que decir... anoche salí y lo tengo que decir y lo voy a blanquear". Y antes de que la producción lo cuestionara, le marcó: "Soy humano también, es un sábado a la noche. ¿No puedo salir a tirarme unos pasitos?".

"¿Fuiste a bailar?", le consultó, con indignación, la mencionada productora de 100 argentinos dicen. Sin ningún tipo de remordimiento, el conductor se defendió y admitió que salió "un poquito" en la noche del sábado.