Participante de MasterChef denunció a Betular: "No me trata bien"

Una participante de MasterChef Celebrity 3 hizo una fuerte denuncia contra Damián Betular, uno de los miembros del jurado del programa de Telefe.

MasterChef Celebrity 3 se pone cada vez más picante. A medida de que se acercan las instancias finales del certamen de cocina, los famosos viven situaciones más tensas y polémicas. De hecho, en las últimas horas y en la gala de eliminación en la que se fue Joaquín Levinton, una participante hizo una fuerte denuncia contra Damián Betular, uno de los miembros del jurado del programa de Telefe.

Durante la gala de anoche, varios concursantes debieron someterse a diversas pruebas para poder continuar en MasterChef 3: se trata de Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Cathy Fulop, Levinton y Denise Dumas. Y esta última sorprendió a los televidentes con un picante comentario contra Betular.

Todo comenzó al inicio de la consigna, en la que los participantes tuvieron que hacer una preparación idéntica a la de una torta llamada "San Honorato". Al enterarse de esto, Dumas indicó: "Una réplica de alguna torta muy complicada". La reacción de los jurados fue a pura risa, por lo que la presentadora de TV manifestó: "¿Qué podés esperar de tres burros más que una patada?". El comentario no cayó bien entre los chefs, aunque luego ella aclaró: "Fue un chiste".

Denise Dumas hizo un picante reclamo contra Damián Betular en MasterChef Celebrity 3.

Tras aquella tensa escena, Santiago del Moro se acercó y le expresó a Denise: "Escuchame, arrancamos el programa y los trataste de burros, están re ofendidos". Sin remordimiento alguno, la mujer de 44 años le respondió: "Ahora les digo genios de la genialidad". El conductor de MasterChef trató de profundizar acerca de su relación con los jurados y le consultó: "Y otra cosa, entre ellos son muy celosos ¿Tu favorito es Donato?".

Denise Dumas no se achicó y respondió: "Y Gerchus (Martitegui), pero va y viene". Sin embargo, al referirse a Damián, lo fulminó con una picante denuncia: "Betular no me trata bien, es una relación un poco tóxica". Luego, profundizó: "Es tan simpático, que abusa de su simpatía y te dice cualquier cosa. No hay que caer en las redes de esas personas". Finalmente, y sobre su burla en el inicio del programa, ofreció disculpas: "Igual no me gusta hacer chistes si no les causó gracia a ellos, yo les pido perdón".

Damián Betular y Denise Dumas se sacaron chispas en varios episodios de MasterChef Celebrity 3.

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (judoca medallista de oro en JJOO).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentados, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.