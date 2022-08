Participante de Los 8 Escalones se calentó con Guido Kaczka: "Es incorrecto"

Un participante de Los 8 Escalones perdió en la competencia y se enojó con Guido Kaczka en plena transmisión del programa emitido por El Trece. El tenso momento que se vivió al aire.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón se mostró muy molesto en el programa emitido por El Trece. Tras contestar mal dos preguntas, un hombre quedó eliminado y se calentó con Guido Kaczka, que le advirtió de manera contundente que se había equivocado.

"Alberto, ¿cómo se completa la canción de Vox Dei que empieza diciendo 'todo concluye al fin, nada puede...?", le consultó el conductor del ciclo de entretenimiento al concursante. El hombre, quien trabaja como canillita y ya había ganado el millón de pesos en el programa anterior, respondió con seguridad y expresó: "Cambiar".

Sin embargo, Guido le marcó: "Incorrecto". Y advirtió: "Es escapar". La cara de Alberto se transformó por completo y se mostró muy enojado. "¿Nada puede escapar?", le preguntó al presentador, con total indignación y poniendo en duda la veracidad de la respuesta. Finalmente, acotó: "Bueno...".

Luego de que varios participantes respondieran sus preguntas, Alberto tuvo la oportunidad de redimirse. "¿Cómo se completa la capital provincial "Santa Fe de la Misericordia o de Veracruz?", le consultó Guido Kaczka. El hombre optó por la opción A y el animador resaltó: "Es incorrecto. Es Veracruz...".

Guido Kaczka se mostró sorprendido con la picante reacción de un participante de Los 8 Escalones.

Frente al resultado, Alberto volvió a mostrarse disgustado, aunque no hizo ni un solo comentario al respecto. Por lo tanto, y de esta manera, quedó automáticamente eliminado de Los 8 Escalones y se quedó con las ganas de ganar un nuevo millón de pesos.

Participante de Los 8 Escalones se descompensó y preocupó a Guido Kaczka

Todo sucedió luego de que el animador del ciclo televisivo le hiciera una pregunta a Carolina, una joven que también formó parte del programa. "Carolina, ¿con qué nombre se conoce al corte de carne seca, generalmente ahumada y producida en saladeros? ¿Tasajo o destajo?", le consultó. "Destajo", arriesgó. Sin embargo, Guido le marcó: "Es incorrecto".

Inmediatamente después, el conductor se dio cuenta de que otra participante no estaba bien. "Algo te pasó recién, Claudia", le comentó a una mujer que estaba al lado de un borde de la escalera. Y ella le comentó: "Me mareé". Preocupado y en estado de alerta, Kaczka le ofreció ayuda médica: "¿Querés que te atiendan?".

"No, no, no, es que cuando me muevo, me mareo", contó Claudia, quien trató de llevarle un poco de calma a todos los presentes en Los 8 Escalones. De todas maneras, el presentador de TV le insistió: "¿Preferís estar ahí en el lugar de Andrea en lugar de estar al borde? Por ahí, sirve. Cambiate y yo sigo el mismo orden".

"No, no, está perfecto", aseguró la mujer. "¿Segura? Y si no, llamamos al médico. Avisá, Claudia, que vi que te moviste...", concluyó Guido Kaczka, que luego continuó con el curso del programa con otras preguntas para el resto de los participantes.