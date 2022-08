Es canillita, ganó el millón y festejó a los gritos con Guido Kaczka

Alberto se mostró muy entusiasmado por ganar el premio mayor en Los 8 Escalones.

Un participante logró el premio mayor en Los 8 Escalones y tras un buen camino recorrido, ganó el millón de pesos. Se trata de Alberto, quien trabaja de diariero y en medio de la euforia por haber triunfado, lanzó un grito descomunal que descolocó a Guido Kaczka por la pantalla de El Trece.

En la edición del jueves 18 de agosto por El Trece, Guido Kaczka se mostró sorprendido por la historia de uno de los participantes. Alberto es canllita, vive en Caseros y en primera instancia, había deslumbrado al conductor de Los 8 Escalones ya que le pidió que grite a viva voz como si estuviese vendiendo diarios.

"Soy uno de los pocos, de los últimos", expresó sobre su trabajo frente a la mirada de Guido. La última pregunta que lo catapultó a la cima fue enunciada por el periodista deportivo Martín Liberman: "¿Cuál fue el último mundial de hockey femenino ganado por Las Leonas?". La respuesta correcta fue el Mundial Rosario 2010, por lo que se mostró muy eufórico. "¡Vamos! Diariooo", manifestó enloquecido por poder ganar el millón de pesos y cumplir uno de sus sueños revelados en el programa: viajar al lugar donde nacieron sus padres.

"¡Cómo ganaste!", indicó Guido, mientras que el participante lanzó: "¡Olvidate!". Sobre el desenvolvimiento que tuvo en la edición de Los 8 Escalones, sostuvo que es "hiper competitivo. Enfermo, y lo disimulo con las boludeces que hago", y en ese momento, tuvo que decidir si volvía a disputar los dos millones.

"Te hago una pregunta ¿cómo me sentiste que yo la pasé? ¡Imposible no venir otra vez, yo vuelvo!", disparó Alberto, quien soltó una risa que reflejó el entusiasmo de regresar al programa de preguntas y respuestas. El hombre oriundo de Caseros tuvo una final perfecta con todas sus respuestas correctas.

Participante de Los 8 Escalones se descompensó y preocupó a Guido Kaczka

Una mujer que participó de Los 8 Escalones del Millón causó preocupación en Guido Kaczka. Durante la emisión del pasado martes 16 de agosto, una concursante se descompensó y conmocionó tanto al conductor como a los miembros de la producción de El Trece.

Todo sucedió luego de que el animador del ciclo televisivo le hiciera una pregunta a Carolina, una joven que también formó parte del programa. "Carolina, ¿con qué nombre se conoce al corte de carne seca, generalmente ahumada y producida en saladeros? ¿Tasajo o destajo?", le consultó. "Destajo", arriesgó. Sin embargo, Guido le marcó: "Es incorrecto".

Inmediatamente después, el conductor se dio cuenta de que otra participante no estaba bien. "Algo te pasó recién, Claudia", le comentó a una mujer que estaba al lado de un borde de la escalera. Y ella le comentó: "Me mareé". Preocupado y en estado de alerta, Kaczka le ofreció ayuda médica: "¿Querés que te atiendan?".

"No, no, no, es que cuando me muevo, me mareo", contó Claudia, quien trató de llevarle un poco de calma a todos los presentes en Los 8 Escalones. De todas maneras, el presentador de TV le insistió: "¿Preferís estar ahí en el lugar de Andrea en lugar de estar al borde? Por ahí, sirve. Cambiate y yo sigo el mismo orden".