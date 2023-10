Participante de Los 8 Escalones colmó la paciencia de Guido Kaczka y reaccionó: "Ay, Dios"

Una participante de Los 8 Escalones quedó en la mira de todos por hecho insólito en pleno vivo. La reacción de Guido Kaczka en El Trece.

Los 8 Escalones es una programa de televisión de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka en El Trece que tiene como premios 3 millones de pesos y un departamento en Capital Federal. Con el objetivo de lograr ganar esa cantidad de dinero y la posibilidad de una vivienda, una participante se mostró firme a la hora de responder una de las primeras preguntas, pero desafortunadamente protagonizó un insólito momento que generó la exacerbación del conductor, quien reaccionó de la manera menos pensada.

Xoana, una de las personas que participó de Los 8 Escalones el martes 17 de octubre, llenó de tensión y risas a la vez el estudio del ciclo por haber tardado tanto tiempo en responder una pregunta en el segmento "Más o menos". "Según National Geographic ¿en qué año la ciudad de Constantinopla fue tomada por los otomanos provocando un cambio de era para la historia de la humanidad?", fue la pregunta que hizo Guido.

Entre los participantes y el jurado se miraban y el nerviosismo aumentaba. Después de más de 60 intentos en un intervalo de más de 3 minutos, Xoana finalmente llegó a la respuesta correcta: 1453. "¡Sí! ¡Sí!", gritó el conductor cuando ocurrió ese momento tan esperado. "Ay, Dios...", exclamó ella. "192 segundos...", indicó Guido Kaczka refiriéndose a la cantidad de tiempo que pasó adivinando la respuesta.

La experiencia paranormal que estremeció a Guido Kaczka en El Trece: "No lo puedo creer"

En la emisión del miércoles 5 de octubre de 2023, en la que los participantes compitieron por la posibilidad de ganarse un departamento, se presentó al programa un joven llamado Joel, quien dejó a todos sin palabras al revelar el terrorífico lugar en el que vive actualmente. Cuando llegó el momento de presentar a Joel, Kaczka se sorprendió al leer en su presentación la urgente razón por la que el concursante necesita mudarse urgentemente: porque en su actual lugar de residencia, vive rodeado de espíritus.

"¿Joel está viviendo en un teatro de San Telmo?", preguntó el conductor. "Sí, en un teatro de San Telmo, exactamente", asintió el participante. Acto seguido, comenzó a contar su espeluznante historia. "Como hace un tiempo me tuve que ir a vivir a otro lado, un amigo me prestó esa habitación en el teatro. Es normal, con cama, todo. Pero bueno, la cantidad de fantasmas que hay en ese teatro... no te puedo explicar", aseguró. "¿Suena a la noche?", indagó Guido.

"Aplausos, cambios de lugar de cosas... estás en silencio y de repente escuchás 'clap clap'. Es un teatro, obviamente. Y bueno, como eso un montón de cosas", detalló Joel, mientras todos los presentes lo miraban con temor. "¿Se quedó uno adentro aplaudiendo? Por lo menos está chocho... ¿Te da miedo?", quiso saber el presentador.

Lejos de negarlo, Joel confesó que siente mucho miedo todos los días. "Ay Joel, no lo puedo creer. En la radio a veces hablamos de estas cosas, y cuando cuentan, no lo puedo creer", le dijo Kaczka. "Después, cuadros que cambian la forma...", continuó el joven. "¿Pero qué vivís, en la escuela de Harry Potter?", bromeó guido. "Más o menos", cerró Joel.