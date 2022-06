Participante de La Voz Argentina se desplomó tras ser rechazado: "No sería justo"

Un participante de La Voz Argentina quedó conmocionado tras ser rechazado por los miembros del jurado del programa de Telefe. El dramático momento que se vivió en el estudio.

En La Voz Argentina 2022 se vivió un momento sumamente dramático. Un participante del programa transmitido por Telefe se desplomó en plena transmisión tras ser rechazado por los miembros del jurado, integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky.

Elías Perea, oriundo de Merlo (Provincia de Buenos Aires) y de 31 años, cantó "El Perdón" de Nicky Jam y no consiguió que los coaches se dieran vuelta de los sillones. Sin embargo, los integrantes de la familia Montaner le consultaron si podía improvisar un poco.

Luego de ofrecer un gran show, Elías cayó al suelo completamente emocionado. Inmediatamente después, Mau, Ricky y Ricardo Montaner se acercaron al escenario y le manifestaron: "Papi, yo sabía. Vamos, papá". "¿Por qué no hiciste esa vaina cuando te presentaste?", le consultó el autor de "Tan enamorados". Y agregó: "Oíme. Tú sabes que hay una sección en el programa que se llama 'El Regreso'. Sería bárbaro que la producción considerara la forma para que regreses. Y te quedás conmigo".

En tanto, Ricky explicó el motivo por el que no se dio vuelta junto a su hermana para captar su talento: "No nos dimos vuelta con lo anterior. Estuvimos realmente cerca. Tu voz tiene algo muy especial y dentro del género siento que pega muy bien". Asimismo, le aclaró: "Había ciertos temas por los nervios de la desafinación porque no sería justo con la gente que he dejado pasar. Pero te digo, eres tan talentoso que creo que debes volver". "Pero a mi equipo", le marcó Ricardo.

Por otra parte, Mau valoró la performance de Elías para improvisar y rapear: "Yo soy demasiado fan de tantos argentinos que son buenos improvisando. Y decirle a todos los que están afuera, a los que hacen improvisación en las calles y todo eso, es algo que admiramos mi hermano y yo". "Más de lo que se imaginan. Hay amigos nuestros que son extraordinarios improvisando y haciendo ese tipo de batallas". profundizó.

Qué dijo Elías Perea tras su eliminación de La Voz Argentina

Consultado por Marley acerca de su participación en La Voz Argentina, Elías Perea se mostró agradecido por formar parte del programa: "La bendición fue mía de estar acá, de poder tener la oportunidad. Yo con esto creo que gané una banda, gané un montón. Voy a volver y a estar acá. Estoy contento con lo que acaba de pasar y lo que la gente recibió también.". Y avisó: "Si tengo la oportunidad, tengo mucho para dar y ojalá se me dé".