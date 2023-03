Participante de Gran Hermano explotó por las travesuras de los perros y los pisó: "Los voy a matar"

Los perritos Mora y Caramelo de Gran Hermano hurgaron en las pertenencias de uno de los integrantes de la casa y hubo un gran fastidio. El video en Telefe.

Una participante de Gran Hermano se enteró de la travesura que hicieron los perritos Mora y Caramelo y no se lo tomó de la mejor manera. Comenzó a gritar, lanzar insultos al aire y lamentarse por lo sucedido, cuando de repente, se escuchó el llanto de uno de los animales que estaba siendo pisoteado.

En las redes sociales se viralizó un video que no fue publicado por las cuentas oficiales de Gran Hermano y despertó todo tipo de reacciones. La protagonista fue Julieta Poggio, quien se mostró enfurecida por lo que hicieron Mora y Caramelo, los perritos que ingresaron a la casa por decisión de la producción de Telefe.

Es que los animales se comieron casi todo su maquillaje y la situación fue advertida por Romina, quien preguntó de quién era. "¡Nooo! ¡Los voy a matar a estos perritos! Me comieron todo Romi, no lo tenía así. La concha de la lora, no boluda", expresó la joven a los gritos, mientras su compañera trataba de calmarla.

"Estaba la puerta abierta de vuelta en el cuarto, los perros no saben Ju", le dijo Romina. Sin embargo, Julieta no le dio mucha importancia al comentario, ya que estaba enceguecida por lo que hicieron los perritos. "La concha de la lora, la puta madre, loco. No me va a alcanzar para nada esto", indicó con respecto al poco maquillaje que le quedó. "Sí, te va a alcanzar, no falta nada, dale", alentaba la exdiputada en referencia al pronto final de Gran Hermano.

En ese momento de quejas, Julieta se dispuso a caminar hacia atrás para volver al living pero nunca se dio cuenta que tenía a uno de los animales al lado suyo. Al ser tan chiquitos, no los vio y sufrió la pisada de la joven de 21 años que generó su llanto. "Ay, perdón mi amor, no te vi", se disculpó.

Julieta y Camila se trenzaron en Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión: "No me da risa"

El reingreso de Walter "Alfa" a la casa de Gran Hermano generó gran controversia dentro de la casa, tanto así que incluso se dividieron las aguas entre quienes estaban contentos por su aparición y a quiénes no les gustó en lo absoluto. Fue por este mismo motivo que Julieta Poggio y Camila Lattanzio protagonizaron un fuerte cruce.

A penas entró "Alfa" a la casa, Poggio no pudo evitar largarse a llorar porque pensó que la competencia se extendía y esto significaba más tiempo encerrados en la casa. Sin embargo, Camila tuvo una reacción contraria y celebró la vuelta del exparticipante de 61 años e incluso empezó a pedir que vengan otros como Coti, quien terminó con una muy mala relación con Julieta y Romina.

Una vez que Walter abandonó la casa, Julieta decidió encarar a su compañera y confesarle que le había molestado mucho su actitud de "festejar". "Me jodió un poco tu actitud de festejar, de cagarte de risa y decir que ahora volvía Coti. Vos no sabés cómo se pueden tomar las personas, y tal vez no se la pueden tomar al igual que vos", empezó por decir la bailarina.

Entonces, Camila replicó explicando que ella "no tuvo esa intención" y que ella festejó que había vuelto "Alfa". Pero Poggio quiso quedarse con la última palabra: "Vos sabés que yo no terminé bien con Alfa ni con Coti y que vos digas que volvía ella cagándote de risa no me gustó".