Participante de El Trece se desubicó con Laurita Fernández y se pudrió todo: "¡Pará!"

Un participante de Bienvenidos a Bordo sorprendió a Laurita Fernández con un comentario desubicado. La picante reacción de la conductora y el incómodo momento que se vivió en el programa de El Trece.

En la pantalla de El Trece se vivió una situación sumamente incómoda. En la transmisión de Bienvenidos a Bordo que tuvo lugar el pasado miércoles 14 de junio, un participante que imitó a Cacho Castaña se desubicó con un comentario hacia Laurita Fernández, que reaccionó de manera tajante.

En el marco de la sección que busca al "mejor imitador", un cantante e imitador de Cacho Castaña se subió al escenario para entonar la canción "Cacho de Buenos Aires". Sin embargo, y luego de hacer su performance, sorprendió a Laurita con una expresión fuera de lugar.

El picante comentario del participante de Bienvenidos a Bordo que generó la reacción de Laurita Fernández

Una vez que terminó de cantar el tema de Cacho Castaña, Laurita Fernández se acercó al escenario y el hombre le manifestó: "Me desconcentrás, guacha. Te veo a vos y me desconcentro... me dan ganas de cantar 'y apareciste tú'". Con un tono de ironía, la animadora de Bienvenidos a Bordo reaccionó: "Qué galán sos, eh".

Imitador de Cacho Castaña: "Vos sos un infierno".

Laurita Fernández: "¡No pará, Cacho!".

Imitador de Cacho Castaña: "Uno te ve en la tele, pero en vivo da como cosquillas".

Laurita Fernández: "Ay, Cacho, no sé qué decirte. No me lo esperaba. Y escuchame, ¿vos siempre sos tan galán en la vida?".

Laurita Fernández se mostró incómoda con el comentario de un participante de Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Imitador de Cacho Castaña: "Hago siempre a Cacho. Yo me identifico mucho con Cacho".

Laurita Fernández: "¿Y estás en pareja?".

Imitador de Cacho Castaña: "No, ahora no. Está medio solo Cacho".

Laurita Fernández: "Porque tengo amigas que en el jurado popular...".

Imitador de Cacho Castaña: "Los artistas son todos unos cornudos y yo soy un gran artista. Salí mucho de noche, después volvés a tu casa y algún vecino, viste... para interpretar tenés que sufrir. Por eso cuando te meten los cuernos uno se hace el mejor artista".

Laurita Fernández: "¿Metiste más o te metieron más los cuernos?".

Imitador de Cacho Castaña: "Y..., ja".

El fuerte palito de Laurita Fernández a El Trece

Laurita Fernández hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y expuso a El Trece. La reconocida conductora habló de la mala organización dentro del canal y se quejó por cómo quedó dispuesto su programa en la grilla.

Luego de que Guido Kaczka se bajara de la conducción de Bienvenidos a Bordo, Fernández tomó este lugar y, desde hace poco más de un año, lleva a cabo este ciclo exitoso en las tardes de El Trece. Sin embargo, parece que, en medio de la lucha del rating, hubo un desfasaje en los contenidos y se publicitó mal la emisión del ciclo de entretenimientos.

"Por lo visto, hoy Bienvenidos A Bordo siguió en el mismo horario de siempre", empezó el descargo que hizo Laura en sus historias de Instagram. Luego le hizo un pase directo de factura al canal: "No sé por qué estuvo anunciado a las 17 porque empezó antes".

Finalmente, Fernández finalizó con los datos reales sobre el programa y agradeció el apoyo de la gente. "16:45/16:50 como siempre. Gracias por acompañarnos", sentenció con un dejo de ironía.