Papelón vergonzoso en TN: se tentaron al hablar de los aviones de guerra

La pareja de conductores de TN Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi protagonizaron un papelón en medio de una noticia policial.

Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi son una de las duplas más populares de la señal de noticias macrista TN. Y si bien en sus habituales pases e intercambios no escatiman en chistes, juntos protagonizaron un vergonzoso papelón tras presentar una noticia policial.

Todo comenzó luego de un informe sobre la detención de un falso traumatólogo, cuando Pepe Gil Vidal se dispuso a presentar el siguiente tema a informar. "Estamos tratando de verificar información internacional que habla de maniobras de aviones de guerra", soltó el periodista antes de que se produjese el desastre.

Acto seguido, Sandra Borghi se tentó en carcajadas -posiblemente ante algo que habrá visto en la laptop de su compañero- ocasionando que Gil Vidal deje de lado su tono serio. Sumándose a las risas de su colega, la producción del noticiero los sacó de aire y reemplazó su imagen con una vista panorámica de la Ciudad de Buenos Aires.

Sandra Borghi explotó contra Luis Otero en vivo: "Qué mentiroso que es"

Luis Otero y Sandra Borghi, nuevos conductores de Mediodía Noticias (El Trece), protagonizaron un cómico momento al aire. Todo comenzó después de que pasaran en pantalla videos de personas dueñas de pequeños emprendimientos de huevos de pascua mostrando sus productos para promocionarlos en televisión. Una de esas mujeres mandó de regalo al canal un huevo gigante para los periodistas y Otero quiso apropiarse de él. Sin embargo, Sandra no se la dejó pasar.

“¡No se lo den, no se lo den!”, pidió la conductora a los gritos al ver que Luis se estaba apoderando del huevo, un chocolate gigante de 1 kilo decorado con el escudo de Racing. “Lo voy a custodiar como si fuera un puma. No me lo van a sacar, eh. No van a romper el escudo de Racing, de ninguna manera”, expresó Otero. “¿Por qué? La señora dijo que era para todos. Chicos, no nos deja comer el huevo, a ver si nos entendemos”, se volvió a quejar Sandra.

Para conformarla, Luis le dio un huevo idéntico pero cinco veces más chiquito. “Como vos sos también de Racing te doy uno”, la consoló. Esto último hizo explotar de enojo a la conductora, quien se quejó fervientemente de esta injusticia. “No, no, no, no. Pará, pará. Entregá el huevo acá. Me estás dejando a mí con el chiquito y te quedaste vos con el grande”, reclamó Borghi. En su defensa, Otero dijo que había encargado un huevo de pascuas todavía más grande para regalarles a sus compañeros. La periodista no cayó en esta mentira y declaró: “Qué mentiroso que es, no le crean. Somos democráticos, vamos a someter a esto a una votación. La señora dijo ‘esto es para todos’, el huevo se rompe en cámara acá, mañana, señores”.