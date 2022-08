Papelón de Macri: se chocó con una cámara y trató de "violentos" a los periodistas de C5N

Mauricio Macri protagonizó un nuevo blooper y tildó a los trabajadores de C5N de "violentos".

Mauricio Macri volvió a participar de los almuerzos del PRO en busca de acercar posiciones con sus compañeros de partido y protagonizó un verdadero blooper al golpearse con una cámara de televisión. "Son muy violentos ustedes", se quejó ante los trabajadores de C5N el expresidente tras el accidente que tuvo a la salida del almuerzo.

Las duras críticas de Elisa Carrió a varios dirigentes de Juntos por el Cambio por su relación con el peronismo profundizaron la grieta interna que vive la coalición opositora. En medio de las secuelas de las declaraciones de Lilita, los principales referentes del PRO retomaron los almuerzos que venían realizando y frenaron en abril pasado para acercar posiciones y mejorar el clima interno.

A la salida de la comida que organizó Mauricio Macri en Costanera Norte, el expresidente protagonizó un verdadero blooper con los periodistas que lo esperaban y querían sacarle alguna declaración. Es que el hijo de Franc cabeceó una cámara, pero en vez de tomárselo con humor como lo hizo Néstor Kirchner hace muchos años, el expresidente se enojó.

Pero lejos de pedir perdón o reirse del hecho, el líder del PRO culpó a los trabajadores de prensa. "La verdad que son a veces muy violentos ustedes", se quejó Macri mientras se agarraba el rostro tras golpearse con la cámara de C5N. Segundos antes, y ante la consulta de los cronistas presentes, el expresidente aseguró que en el PRO estaban "más fuertes que nunca" pese a las durísimas críticas de Lilita Carrió.

Quiénes participaron del almuerzo del PRO

Antes de golpearse con la cámara de C5N y culpar a los periodistas, Mauricio Macri participó de un importante almuerzo con otros integrantes de la cúpula del PRO. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Jorge Macri y María Eugenia Vidal, entre otros, fueron parte del cónclave en el que buscaron dar por "finalizado el tema Carrió".

Estalló la interna en Juntos por el Cambio

El lunes, Carrió disparó contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo, a quienes acusó de tener vínculos y "negocios" con el ministro de Economía, Sergio Massa, durante los años en los que el macrismo gobernó la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Al otro día, comenzaron las respuestas a "Lilita". "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados", lanzó por Twitter Patricia Bullrich.

También, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le respondió a la líder de la CC, que había denunciado posibles casos de corrupción en su provincia. "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo", lanzó el jujeño.

Por su parte, Rodríguez Larreta le planteó a Carrió que "este no es el camino. A través de un comunicado, el jefe de Gobierno porteño afirmó que "hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO; y, ahora, desde Juntos por el Cambio, venimos trabajando juntos por la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele". En ese marco, sostuvo que tiene "un profundo respeto" por "Lilita", pero que no está "de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros" de la alianza opositora.

Por último, está el caso del ex presidente Mauricio Macri, que, a diferencia de otros miembros de la alianza opositora, defendió a la líder de la CC. Fernando De Andreis, ex secretario General de la Presidencia, hizo pública la linea sobre el pensamiento del fundador del Pro. "Hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que Juntos por el Cambio no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo", indicó.