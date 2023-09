Papelón de Abel Pintos en Got Talent Argentina: se durmió en vivo

El cantante tuvo una inesperada actitud en medio de la presentación de un participante. Abel Pintos mostró su aburrimiento en Got Talent Argentina.

Abel Pintos es un cantante de folklore y pop argentino que en los últimos años tuvo más llegada a los medios masivos de comunicación y de esa manera su caudal de público creció. El gran momento de popularidad que atraviesa el intérprete de Oncemil y La Llave hizo que le llegaran propuestas como ser jurado del reality show de Telefe, Got Talent Argentina. Pintos ha cosechado algunas críticas debido a algunas actitudes en el mencionado programa y en la última emisión del show sorprendió con un desplante a un participante.

Rubén Goñi es un mago ilusionista de 34 años oriundo de Villa Carlos Paz que se presentó en el programa conducido por Lizy Tagliani para demostrar sus destrezas al jurado compuesto por Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul. "Vamos a verte, entonces. Gracias por venir", soltó Abel después de que el concursante se presentara y, acto seguido, llamó a dos personas del público y a la conductora del show para que lo ayudaran con su performance.

La presentación del mago comenzó con una breve historia sobre el ilusionismo y nombró a un exponente de esa práctica, a quien le rindió homenaje. Lizy y las dos personas del público ataron al hombre con una cuerda y luego lo taparon: el resultado fue que en cuestión de segundos el participante logró quitarse todas las ataduras que le habían hecho sus ayudantes.

A pesar de la sorpresa que generó la performance, Abel Pintos se mostró muy aburrido desde el inicio de la misma: se le cerraban los ojos, se tiraba sobre el escritorio, miraba al público y la daba la espalda al escenario e incluso fue el primero en apretar la cruz para evidenciar su desaprobación ante lo que veía.

El emotivo descargo de Abel Pintos en PH, Podemos Hablar

El cantante se sometió a una nueva sección del ciclo de Andy Kusnetzoff basada en sentarse en una silla y que frente a él se sienten personajes que conoce y otras que no, con las que no puede hablar sino solo mirarse fijamente a los ojos. Después de ese momento, Pintos rompió en llanto y contó que una de las personas que pasó fue su manager. "Cuando pasó Jorge, mi compañero de vida, que es mi manager desde hace casi 30 años pero es un hermano de la vida para mí me acordé de algo. Justamente, hace unos días, estuvimos hablando mucho del paso del tiempo, cómo nos ha transformado y nos ha parado en distintos lugares. Él empezó a trabajar conmigo cuando yo tenía 13 años y ahora trabaja con un hombre con dos hijos", soltó el cantante muy conmovido por lo vivido en el estreno de la séptima temporada del ciclo de Telefe.

"Lo que hablé con él es exactamente nuestro temario para llegar a la conclusión que no importa cómo se muevan las fichas nosotros vamos a amarnos igual, porque sí cambiaron nuestros roles. Me di cuenta que casi no paso tiempo sin hablar. Me hizo muy bien, a mí y a Jorge también, que lo quiero abrazar ahora", concluyó el músico.