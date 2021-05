Pampita destrozó a Viviana Canosa por donar medias de diferentes pares: "¿No sería mejor comprar unas nuevas?"

La conductora se mostró en desacuerdo con la iniciativa de Viviana Canosa y pidió que la gente done prendas nuevas.

Viviana Canosa despertó la polémica con su campaña solidaria de donar medias usadas y Pampita no dudó en cruzarla en vivo. La modelo participa activamente en la ONG de Roberto García Moritán en donde ayudan a las familias más necesitadas, por lo que se mostró descontenta por los dichos de Canosa y resaltó la importancia de entregar elementos nuevos.

Todo comenzó cuando Cora Debarbieri dio detalles de este tema que impulsó la presentadora: “¿Viste que a veces ponés la ropa a lavar y te falta una media?. Bueno, lo que hace Viviana Canosa es guardar esa media que le queda -porque nunca tiene el par completo- junta dos distintas y las lleva en su cartera. Y cuando va por la calle y ve a alguien que las necesita, las va entregando”, contó en Pampita Online.

Tras escucharla atentamente, la conductora tomó la palabra con una duda que compartió con sus compañeros: “Pero, ¿se las da así sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar medias nuevas?. No sé, es raro. No había escuchado nunca esto, es la primera vez. No importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlo. Cada uno verá qué tiene para donar. Ojalá sean (medias) iguales y sino, lo que tenga que ser”, cerró contundente.

El lamentable comentario de Canosa con Novaresio

La conductora de televisión Viviana Canosa lanzó un aberrante comentario cuando realizaba el pase con Luis Novaresio en el canal América y hablaban de aquellas prendas de vestir que tiene que tirar. "Yo las dono", confesó Canosa que se mostró orgullosa de dar a pobres la ropa porque ya no le sirve.

Todo comenzó con un comentario de Novaresio que buscó hablar de un tema cotidiano. "Un misterio doméstico en la vida de cada uno de nosotros que es a dónde van a parar las medias de las que solo nos queda una y por qué las tapas del tupper nunca son las que corresponden al recipiente", dijo Novaresio.

Como respuesta Canosa dijo que hace "solidaridad" y que regala las medias que no tiene un par para que se las ponga alguien que no tiene. "Yo antes tiraba la media, pero alguien que hace solidaridad me dijo que me las lleve en la cartera", señaló la conductora de televisión y en ese momento Novaresio hizo un gesto de incredulidad.

Canosa intentó explicar: "Vos tenes que decir esta media me quedó y esta otra me quedó. ¿Por qué las vas a tirar? llevatela en la cartera que siempre hay un niño en la casa que lo necesita".