Pampita dejó de usar su anillo de casada: "Por si andan preguntando"

Pampita reveló el verdadero motivo por el que no lleva su anillo de casada ni el de compromiso.

Carolina Pampita Ardohain desmintió los rumores que se dispararon por una supuesta crisis con su marido Roberto García Moritán y reveló por qué no usa el anillo de casada ni el de compromiso. La modelo se lo había sacado durante el embarazo y todavía no se lo volvió a poner, sorprendiendo a los más observadores. Pampita se refirió a este tema en el comienzo de su programa Pampita Online (Net TV).

Consciente de todo lo que genera cada determinación que toma, Pampita contó este jueves por qué no lleva la alianza de casamiento o el anillo de compromiso que le dio su marido Roberto García Moritán. Viendo que desde hace un buen tiempo no usa estas joyas, los rumores de una posible crisis con el padre de Ana se dispararon, por lo que la modelo decidió salir a aclarar la situación y echar por tierra las versiones de problemas en la pareja.

Como hace habitualmente, Ardohain empezó Pampita Online mostrando su atuendo del día. En el momento de agradecer las joyas que vestía, explicó: "Les muestro el anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar". Cabe recordar que Pampita tuvo a Ana, su quinta hija, el 22 de julio pasado por lo que todavía está en la etapa de puerperio, momento que el cuerpo atraviesa grandes transformaciones hasta volver a las condiciones pregestacionales. "¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan", sumó pícara la modelo.

Por qué Pampita faltó a La Academia el miércoles pasado

Si bien a muchos espectadores le sorprendió la ausencia de la modelo en La Academia de Showmatch el pasado miércoles, la realidad indica que su faltazo se debió a un desgarrador motivo. Lo que sucedió es que ese mismo día se cumplieron 9 años de la muerte de Blanca, la hija que compartía con Benjamín Vicuña.

A través de su cuenta de Twitter, De Brito explicó: "Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes". El tweet superó los 4 mil likes y varios usuarios de la plataforma le enviaron fuerzas a Pampita, durante esta difícil fecha para ella. Por otro lado, algunos se quejaron de que hayan puesto a Karina en el jurado, ya que también es participante en La Academia de Showmatch.