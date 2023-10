Pamela David sorprendió a todos con su revelación: "Le cuento a la gente"

La famosa conductora se sinceró y contó el emotivo momento que vivió el pasado fin de semana en un evento muy importante para ella.

Pamela David abrió su corazón e hizo una revelación sobre su vida. La conductora de América TV confesó un momento muy especial que vivió en familia y que tocó fibras muy especiales en ella.

Al inicio de la emisión de Desayuno Americano de este lunes 2 de octubre, el ciclo que conduce por la señal de su esposo, Daniel Vila, Pamela contó detalles de su primera peregrinación a Luján. El pasado sábado 30 de septiembre, algunas personas creyentes realizaron la caminata anual para visitar a la virgen de Luján, y David fue una de las religiosas que decidió emprender el desafío.

"Mi hermana fue una primera vez a pedir, la virgen le cumplió, fue a agradecer la segunda vez. Fue también una tercera vez y ahora ya lo hace como hábito cada año", empezó. Luego, sumó: "Este año yo me fui a llevar a mi hijo Felipe que jugaba al fútbol. Estaba vestida de forma deportiva pero con zapatillas no acordes. Estaba vestida cómoda pero no con el calzado adecuado. La cancha estaba cerca de la iglesia Santa Rita donde estaba mi hermana. Ella ya estaba por salir con los colectivos que te llevan hasta General Rodríguez".

Luego, aclaró: "Le cuento a la gente que no hace falta que lo hagan desde Liniers, hay distintas paradas. Yo sé que me gustó mucho hacerlo así porque llegué con fuerza y alegría. Hice todo el ritual de escribir los pedidos, disfruté de la basílica. Entonces, si vas por primera vez me parece importante que no te lastimes (el cuerpo). No es necesario. Está bueno hacerlo y la próxima será desde Moreno. Pero lo súper recomiendo porque es algo hermoso".

Finalmente, sentenció visiblemente emocionada: "Cuando hablé por teléfono con mi hermana, ella me dijo que tenía un par de zapatillas de más así que lo pude hacer. Yo creo mucho en los mensajes. La organización es espectacular, hay muchos jóvenes acompañando. Hay un trabajo increíble, todos van con fe y hay una energía increíble". Luego, finalizó: "Seguramente, mucha gente de la que fue siente dolor, tiene algún problema personal pero, sin embargo, la fe es como que limpia toda esa tristeza y ese dolor. Y realmente te sentís mejor".

Pamela David sorprendió a todos: "Se terminó el amor"

Pamela David regresó a la televisión en abril y su vuelta no pasó desapercibida. En estas semanas, su programa, Desayuno Americano, fue noticia en varias oportunidades; ya sea porque uno de sus movileros compró droga en vivo o por las sorprendente salida de uno de sus panelistas. Pero también llegó a las portadas de todos los medios por las declaraciones que hizo ella sobre su vida privada.

La conductora visitó el estudio de LAM y tuvo un intenso cara a cara con Ángel de Brito y sus angelitas. Además, de repasar sus proyectos profesionales y su reciente vuelta a la pantalla de América TV, Pamela se animó a hablar sobre su separación.

Antes de su boda con Daniel Vila, la presentadora estuvo casada con el exbasquebolista Bruno Lábaque, padre de su hijo Felipe."En ese momento yo estaba como acomodando mis cosas, entre el divorcio y bueno, me sentía un poco expuesta", explicó sobre la presión mediática que sintió cuando su ruptura se hizo pública.

Tras reconocer que estaba sensible y lloraba mucho, indicó: "Fue difícil... hoy me llevo bárbaro pero fue re difícil". De inmediato recordó que justamente en este entonces le dio un móvil a a Ángel y admitió que tuvo lente de sol durante toda la nota para que no se notara su llanto: "No podía hablar... estaba muy angustiada".

"Se terminó el amor de pareja, pero esto no quiere decir que no podamos querernos como personas y padres de una de las razones de nuestras vidas, Felipe, nuestro hijo", fueron las palabras en aquel momento del ídolo de Atenas de Córdoba sobre los motivos de la ruptura. Mientras que, la conductora América sostuvo: "Estando enamorada permití un montón de cosas que, cuando ya no lo estuve, me di cuenta de que no eran normales... Yo me echo mucho la culpa por haber permitido situaciones que podría haber evitado... La culpa es de los dos".

David y Lábaque se casaron en 2008 y en 2010 ya estaban separados. Y si bien, existió el dolor intrínseco del fin de una pareja, ambos supieron reconfigurar su vínculo por el niño que tuvieron. Con el tiempo, ambos se reencontraron con el amor: ella se casó con el empresario de medio y él con una modelo, con quien luego formó una familia y tuvo cuatro hijos.