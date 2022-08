Pamela David se metió en la guerra entre Vila y Canosa: "Menos golpismo"

La conductora de televisión y pareja de Daniel Vila se expresó en torno a la renuncia de Viviana Canosa a A24. Qué dijo y cómo se encuentra el dueño de América TV.

La guerra entre Daniel Vila y Viviana Canosa fue incrementándose con el correr de los días, tras la denuncia por censura de la periodista a raíz de su renuncia en A24. En este marco, la que salió al cruce de este momento fue Pamela David, quien brindó declaraciones al móvil de LAM, el programa de Ángel De Brito, aunque en una primera instancia se mostró reacia a dar declaraciones.

"No sé que decirte porque no tengo nada que ver. Estoy afuera del canal", señaló, aunque segundos más tarde reveló qué es lo que pasa puertas adentro. "Daniel está bien. Está convencido, tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo", reveló sobre cómo se siente su pareja.

En complemento, Pamela sostuvo que "estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego" y le pareció una postura "sana, en eso nos parecemos más", consideró. Por otra parte, dijo que la hoy en día la televisión es "muy entretenida, veo todo, me gusta".

Sobre la relación con Viviana Canosa, reveló que tiene "la mejor, me hacía muy bien ella y se lo dije en su momento cuando hacía en su programa de radio en un momento donde la atacaban. Ahí yo rompí y empezamos a tener un contacto". En cuanto a la pelea de la periodista con Vila aseguró que no habló con ella porque "no da, no corresponde", y en el cierre, confesó que veía el programa: "Si, por supuesto. No voy a opinar, pero lo veía".

El programa de Viviana Canosa salió al aire vacío y las redes estallaron en memes

Este lunes 8 de agosto, A24 emitió el programa de Viviana Canosa con el estudio vacío y generó gran repercusión en las redes sociales. Luego de que la conductora renunciara al canal y denunciara que fue censurada al no permitirle "libertad de expresión", la señal de Grupo América tomó la insólita decisión.

Durante los primeros minutos de programa, A24 emitió imágenes del estudio vacío con la cortina musical que caracterizaba al programa. Luego, puso una recopilación de las editoriales de Canosa con el zócalo con la inscripción "Libertad de Expresión".

Rápidamente, las redes estallaron en memes con las imágenes de la silla vacía que solía ocupar Viviana Canosa. Específicamente en Twitter, muchos internautas se rieron de la conductora y celebraron la insólita decisión del canal que mantuvo a la periodista en su grilla durante poco más de un año.

"Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", expresó Viviana a través de su cuenta oficial de Twitter y publicó una seguidilla de twits detallando los motivos de su renuncia. Por este motivo, el canal eligió poner esa contundente frase en el zócalo de la emisión reducida que emitió del programa.