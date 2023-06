Pamela David se animó a contar su historia con Gastón Pauls: "No podía llevar la abstinencia"

Pamela David decidió contar su historia con Gastón Pauls. Qué dijo la conductora de Desayuno Americano en Seres Libres.

Pamela David es la conductora de Desayuno Americano y una de las celebridades más destacadas de la televisión argentina. Sin embargo, más allá de su vida profesional, en 2020 sufrió la muerte de su hermano Franco. Él luchó durante varios años contra el consumo de drogas, y terminó quitándose la vida. Es por este motivo que la protagonista decidió contar su verdad en el programa de Gastón Pauls.

“Fuimos una familia presente, lo dimos todo y aun así somos de ese porcentaje que perdió el partido. Había una conducta de su salud mental que potenciaba el consumo, que está presente en la familia y nos dimos cuenta después. No había información en ese momento. La droga mata ¿Tuve que perder un hermano para que me escuchen?”, fue la primera reflexión de Pamela David, en diálogo con Seres Libres.

Continuando con su relato, y buscando concientizar a las personas sobre el consumo de drogas, Pamela David agregó: "No hay información, no se cuenta el calvario que se vive, los daños que provoca. Conozco gente que al momento de ser padre, el amor por ese hijo lo recuperó, y Franco no se enteró. Uno siempre dice `qué hubiera pasado si…´ Franco sufrió muchísimo su adicción, él quería trabajar, quería ser alguien, pero no pudo. No podía llevar la abstinencia. Jugaba al límite con el llamado de atención y el llamado de atención se puede convertir en un accidente y el accidente concretarse”.

“Las palabras para alguien que atravesó algo parecido a lo que le pasó a mi familia no las tengo y era lo que me hacía no saber si venir”, reveló Pamela David. Cabe destacar que, hace algunas semanas, la conductora de Desayuno Americano habló sobre la posibilidad de asistir al programa de Gastón Pauls y expresó estas mismas dudas. Con el paso del tiempo, decidió asistir y contarle a los televidentes la historia de su hermano.

El día que Pamela David no se sintió preparada para ir a Seres Libres

"Como conductora, comunicadora, me encantaría poder dar otro mensaje. Por ejemplo, el programa de Gastón Pauls es muy valioso, y yo hasta ahora nunca pude ir porque necesito darle una vuelta y estar preparada y estar fuerte, pero yo hoy no puedo hacerlo, ¿con qué cara le digo a alguien que se puede salir adelante? Pero es algo que voy a trabajar, es un tema que está siempre ahí, pendiente. Hoy no, hoy no puedo”, dijo (semanas atrás) Pamela David, quien en ese momento no sentía que sea el momento para ir al programa Seres Libres.