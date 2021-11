Pamela David no para de hundirse en América TV: los números que encendieron las alarmas

La conductora no le encuentra la vuelta a su programa, La ruleta de tus sueños. Los números de la crisis en América TV.

Pamela David decidió regresar a la pantalla de América TV tras ausentarse casi dos años de la televisión argentina con un programa de entretenimiento: La Ruleta de tus Sueños. A pesar de que la modelo y el canal tenían muchas expectativas de que este nuevo formato tenga mucho éxito, no estaría funcionando como se esperaba en el canal encendieron todas las alarmas.

Según las estadísticas que brindó IBOPE, "La Ruleta de tus Sueños" finalmente alcanzó ayer un promedio de 1.8 puntos de rating en la pantalla de América TV. Mientras que, Telenueve central y Bendita, por su parte, cosecharon 2.9 y 4.2 puntos, respectivamente, en la pantalla de El Nueve. De esta forma, Pamela David jamás pudo ganar la franja desde que decidió volver a trabajar a la televisión argentina.

Más allá de que Pamela David regresó a la pantalla de América TV, no dejó de lado la conducción de los PamLive, ciclo de entrevistas que realiza por Instagram. Todos los martes, la conductora lleva a cabo su proyecto en redes sociales, donde conversa con especialistas de diferentes ámbitos, para informar a sus seguidores. Durante las últimas semanas estuvo hablando del estrés y los problemas de salud que hay actualmente en la sociedad.

La ruleta de tus sueños, con Pamela David, reemplazó a TV Nostra, con Jorge Rial

Cuando empezó este programa de preguntas y respuestas el 13 de septiembre de 2021, la conductora se refirió al producto que estaba anteriormente de lunes a viernes a las 20: "No voy a hablar de otros porque me parece espantoso, se hacen grandes apuestas y por supuesto que son diferentes los casos. Jorge no se sentía bien, priorizó su salud y me parece perfecto tomar esa decisión".

Además, la esposa de Vila explicó en la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790): "Claro que la salida de Rial me sorprendió, pero no me animo a opinar porque cada uno tiene sus motivos y se respetan…No es fácil tomar una decisión así y no quiero hablar con liviandad de una decisión muy masticada. Me niego a meterle el dedo en la llaga a alguien que puede afectarle. Ni siquiera sé qué le pasó".