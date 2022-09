Pallares y Lussich le respondieron a Mazzocco: "Nos reímos de vos nada más"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le respondieron con todo a Karina Mazzocco, tras las duras críticas de la conductora a sus colegas.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le respondieron con todo a Karina Mazzocco, quien los había criticado por sus dichos y por reírse de A la tarde y del ADN positivo de la hermana de Camila Homs. "Nos reímos de vos Mazzocco, nada más", disparó picante el conductor uruguayo durante el descargo que hizo la dupla este martes en Socios del espectáculo.

Karina Mazzocco estalló el lunes en A la tarde con duras críticas para Pallares y Lussich, quienes confirmaron en su programa de El Trece que el resultado del ADN que se había hecho Chiara Camila era positivo, por lo que se confirmó que es hermana de Camila Homs. Es que la dupla de El Trece se burló de su colega porque aseguran que en el ciclo de América siempre buscan unir familias a través de pruebas genéticas, algo que no siempre se puede.

Mientras en Socios del espectáculo hablaban de la polémica entre Tucu Correa, Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo, Pallares aseguró, pícaro: "No es algo para reírse la verdad...". "Preguntémosle a Karina Mazzocco si nos podemos reír de esto. A ver si Karina Mazzocco nos puede decir a nosotros de qué nos podemos reír ahora en televisión", lo interrumpió Rodrigo Lussich, filoso.

"¿En serio sos la fiscal de la televisión vos y decís de qué hay que reírse y de qué no? Dale... Nos vamos a reír de esto también, lo siento, Mazzocco", agregó el periodista uruguayo. En ese sentido, Pallares remarcó que nunca se reirían de la identidad ni la búsqueda de nadie y que cualquiera que mínimamente los conoce lo sabe.

"Nos reímos de vos Mazzocco, nada más", complementó muy duro Lussich. Pese a que comenzó con palabras más bien suaves y amables para con su colega, Pallares también le tiró un palito a Mazzocco: "Karina, te creí más las lágrimas cuando lloraste por Woody que lo que lloraste ayer. La verdad nunca pensé que eras la abanderada del ADN".

Karina Mazzocco le paró el carro a un compañero

La muerte de la reina Isabel II generó un sinfín de repercusiones en todo el mundo y la Argentina no estuvo exenta. Tras más de 70 años en el trono de Gran Bretaña, su muerte fue el tema del día en todos los canales de televisión, como sucedió en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV.

"No es un país que me agrade, y fue una mujer que atentó contra el amor de Lady Di hacia el hijo de ella… no sé… ¡Que me devuelvan las Malvinas!", comentó Luis Ventura. Por su parte, Lucas Bertero coincidió con su colega y recordó una frase muy conocida "la muerte no mejora a las personas".

Pero lo más polémico de su opinión llegó a continuación: "Para mí, más allá del protocolo qué hay que seguir y todo…en muchos momentos fue yegua, bastante yeguona la señora". Mientras gran parte del estudio se quedó sin palabras, Karina Mazzocco no dudó en cruzar a su panelista.

"Bueno, me parece que ese término qué que acabás de decir hay que erradicarlo por completo", le frenó el carro la conductora. Entonces Bertero se retractó y pidió perdón. Para cerrar, Mazzocco dio su opinión respecto a la reina Isabel II: "Cada uno puede sentir lo que quiera, pero con respecto a las Malvinas, ahí sí nos ponemos todos muy firmes porque sabemos que nos afanaron olímpicamente…pero eso nada tiene que ver".