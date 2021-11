Palito Ortega reveló cuál fue el sueño que nunca llegó a cumplir: "Vino un desenlace fatal"

El proyecto que Palito Ortega nunca llegó a hacer con Luis Sandrini y Cantinflas, por la muerte de Sandrini en 1980.

Ramón ‘Palito’ Ortega, a sus 80 años, está planeando un gran show en el Luna Park para el próximo 11 de diciembre. Esta semana, fue al programa La peña de morfi, cantó algunos de sus mayores hits y contó una anécdota muy conmovedora sobre Luis Sandrini y Don Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, acerca del día en que les propuso hacer un gran proyeecto juntos.

“En mi pueblo escuchaba nombrar a Luis Sandrini. Para mí era una cosa inalcanzable, era una estrella impresionante”, comenzó. “Yo tenía un cajoncito de lustrar y las primeras monedas que ganaba en la confitería las iba poniendo para comprarme una entrada para ver una película de Luis Sandrini. Yo así vi Los duendes cazan perdices, en blanco y negro”, prosiguió.

“¿Vos te imaginás la situación? Yo un día fui a su casa, me senté con él a decirle: ‘Don Luis, lo quiero dirigir en una película’. Y Don Luis me miraba muy serio, era una cosa intrigante, y yo decía, ‘¿qué me va a contestar?’. Y me dijo: ‘¿y por qué no, pibe?’. Imaginate que yo le tuve que decir a Don Luis ‘acción’, marcarle la escena, ¡¿yo?!”, expresó.

“Tremendo. Debe ser uno de los momentos más entrañables de tu vida, ¿no?”, le preguntó un periodista del programa. En respuesta, Palito Ortega le contó una segunda anécdota, sobre la vez en que consiguió ir a la casa de Cantinflas para hacerle la misma propuesta, pero justo el 15 de julio de 1980, Sandrini falleció de un accidente cerebrovascular.

“Es una cosa que me quedó ahí, lamentablemente. Yo fui a México y me había hecho amigo de Don Mario Moreno Cantinflas. Iba a su casa y un día le digo: ‘Mario, yo tengo un sueño. Quiero hacer una película Mario Moreno Cantinflas y Luis Sandrini’. Y lo miré a los ojos y me dijo: ‘Oye, ¡vamos, vamos! ¡Me gusta la idea!’, y después vino el desenlace fatal y quedó el proyecto ahí”, cerró, totalmente conmovido. Trece años después, el 20 de abril de 1993, Cantinflas falleció de un cáncer de pulmón.

El show de Palito Ortega en el Luna Park, el próximo 11 de diciembre

Palito volverá al escenario el 11 de diciembre en Luna Park en el marco de su tour despedida, a través del cual les dirá adiós a sus fanáticos con un gran show en donde cantará sus temas más famosos. "¡Nos volvemos a encontrar! El próximo 11 de diciembre en el @lunaparkstadium. Un reencuentro con todos ustedes para poder decirles ¡Gracias!”, anunció en sus redes sociales.