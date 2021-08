Pachu se cansó de hacer reír y quiere ser actor dramático: "Me gustaría estar El Marginal"

El histórico miembro de la troupe de ShowMatch y VideoMatch sueña con volcarse al drama y conseguir un rol en la exitosa ficción carcelaria.

Pachu Peña confesó que le encantaría incursionar en la actuación dramática, a pesar de haber forjado toda su trayectoria en el terreno de la comedia y el noble oficio de hacer reír. "Mi sueño es estar con Pablo (Granados) en El marginal", se sinceró el humorista que saltó a la fama por sus sketchs de VideoMatch.

"Me encantaría un papel dramático. Hace poco hice un casting para una miniserie y el director quedó sorprendido. No sé si me lo dijo para quedar bien, no me llamaron. Un casting difícil porque con este encierro fue por zoom", reveló el humorista en diálogo con Marcela Coronel en Mientras tanto (lunes a viernes de 14 a 18 horas. por Mucha Radio FM 94.7). El humorista parece inclinarse hacia un camino similar al que recorrió Guillermo Francella, que pasó de películas y programas graciosos a papeles más serios.

Con su humor característico, Pachu Peña añadió: "Mi sueño es estar con Pablo (Granados) en El marginal, somos dos presos rosarinos, tenemos nuestra celda de rosarinos con Novaresio, el cantante de Vilma Palma, Mario Guerci que haga el chico lindo, la cárcel vip".

Pachu Peña y su performance en La Academia

Sobre su presente en La Academia, el humorista reconoció que el ida y vuelta con Marcelo Tinelli le recuerda a la época de Videomatch: "Yo ahora estoy bailando, que también bailo mal, pero ver a Marcelo riéndose, digo ya está. Me trae los recuerdos de antes, de cuando él se reía de las notas con Pablo".

La amistad de Pachu Peña y Pablo Granados

"Con Pablo Granados sigo haciendo cosas para empresas. Hablamos mucho, estamos permanentemente en contacto. A Pablo le va muy bien con su Instagram, obvio que lo extraño, pero también a Pichu, Diego Korol, Yayo y Naza de Sin codificar. Les tenés mucho cariño, te acostumbrás a trabajar juntos", sostuvo Pachu.

Y sobre su proyección a futuro, el comediante reflexionó: "Soy una persona que voy día a día. De acá a 10 años me veo haciendo la cola en el banco Provincia para ir a buscar la jubilación, con un diario en la cabeza. No me muero por tener pantalla pero me gustaría seguir trabajando en eso. En producción, armando un equipo. O actuando en El marginal 15, no sé".

Se espera que la cuarta temporada de El Marginal se estrene en Netflix para fin del 2021. Algunas de las estrellas centrales que volverán a la serie serán Juan Minujin, Martina Gusmán, Nicolás Furtado y Gerardo Romano. Dentro de las incorporaciones trascendieron los nombres de Rodolfo Ranni, Dalma Maradona, María Fernanda Callejón y Luis Luque.