Pachu Peña tuvo un accidente que casi termina en tragedia: "Me iluminó Dios"

El comediante vivió un momento de desesperación en la ruta y sintió que fue iluminado por sus padres. Pachu Peña contó que tuvo mucho miedo por un posible accidente automovilístico.

Pachu Peña relató un momento de desesperación vivido en la ruta el primer día del año, cuando el coche se le fue de control. El humorista aseguró haberse sentido protegido con sus padres desde el cielo en ese momento de peligro.

"Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo", comenzó su descargo el exmiembro de VideoMatch.

Peña aseguró haber dado varios giros y trompos como consecuencia de esa mala maniobra y agradeció que no haya habido nadie detrás suyo en la ruta. "Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima. Terminé golpeando contra el guardarraíl del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando", continuó el actor en diálogo con Teleshow.

“En ese momento pararon varios autos con familias a preguntarme si estaba bien, y se sorprendieron al verme ahí cuando bajé del auto. Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto. Así que creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande", cerró el humorista.

La inesperada confesión de Pachu Peña sobre su vida privada

El comediante estuvo como invitado en el ciclo PH, Podemos Hablar junto con Marcela Feudale, quien en un momento le dijo: "A pesar de ser una persona muy famosa y muy divertida, que siempre está haciendo humor, yo siento que adentro tuyo hay un gran grado de timidez y de vergüenza". Como respuesta al comentario de su excompañera, Pachu soltó: "Siempre fui muy tímido y lo reconozco. Siempre mis problemas fueron míos y me los guardé bien. Y para mí lo que hice y lo que hago, lo tomo como un trabajo que disfruto y agradezco a Dios hacerlo. Me gusta tratar de divertir a la gente, lo tomo como eso. Cuando se apaga la cámara voy a otra historia".