Pachu Peña reveló la verdad de su relación con Pablo Granados: "No nos vean"

El comediante dio a conocer cómo es su actual vínculo con su excompañero. Pablo Granados y Pachu Peña formaron un dúo televisivo importante en programas como VideoMatch y No hay 2 sin 3.

Pachu Peña habló sobre su vínculo con Pablo Granados a más de veinte años del auge de la dupla en VideoMatch. El humorista dio a conocer cuáles son sus sentimientos hacia su colega y cómo recuerda las épocas en que el dúo era un éxito en el prime time televisivo.

"Con Pablo somos como hermanos y, aunque no nos vean juntos siempre, seguimos haciendo cosas", expresó el comediante que ha compartido trabajos con Granados en éxitos como La Peluquería de Don Mateo, No hay 2 sin 3 y Bañeros. "Hace poco animamos una fiesta, siempre estamos trabajando juntos en distintos eventos o en las redes sociales. Charlamos mucho", agregó.

Peña contó que quiere a los hijos de Pablo Granados, Migue y Mery, como si fueron los de él ya que los conoce desde que eran pequeños, en dialogo con Revista Gente. En ese mismo reportaje, el actor dio a conocer cuál es su actual vínculo con Marcelo Tinelli: "Tenemos una relación muy linda. Si bien, hablamos poco y nos vemos poco, son esas personas que sabés que están. Le tengo un cariño enorme y siento gran admiración por él. Fue el que me puso en esto, en órbita en la gran pantalla en aquel Videomatch de Telefe, junto a Pablo. Vivimos momentos muy lindos, le estoy muy agradecido".

El nuevo proyecto laboral de Pachu Peña

Peña llevará adelante Pachu Stream Master, una apuesta relacionada a las redes sociales. "Es un desafío nuevo por streaming, al que me invitó Nico Occhiato por mi llegada al público juvenil, lo digo con humildad y Nico también me lo mencionó cuando me propone sumarme a su productora Luzu TV", reveló el artista sobre el programa que se emitirá por YouTube los miércoles de 21 a 23. Pachu también se refirió a la cercanía que siente como comediante con las nuevas generaciones y soltó: "Lo noté en la calle, que tengo como una llegada con ese target que no es fácil. También la pandemia ayudo, porque la gente empezó a ver nuestro contenido para divertirse y distraerse".

"Me sigue asombrando. Una vez pasé por un colegio, venía en el auto con la ventana baja porque hacía calor, y un montón de chicos y chicas que venían me empezaron a llamar y pedir una foto, esas cosas me sorprenden todavía porque ya soy una persona grande", concluyó el humorista en relación al reconocimiento de la gente.