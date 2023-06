Pachu Peña confesó su peor momento con Marcelo Tinelli y Pablo Grandos : "Chau"

El humorista recordó el día en que Marcelo Tinelli lo rechazó. Pachu Peña reveló que el conductor bolivarense les dijo no a él y a Pablo Granados.

Marcelo Tinelli les dijo que no a Pachu Peña y Pablo Granados.

Pachu Peña habló sobre sus comienzos en el medio con Pablo Granados y recordó un desplante que sufrieron por parte de Marcelo Tinelli. El humorista dejó en evidencia en vivo al conductor de Videomatch por una actitud despectiva que tuvo en los '90, cuando los rosarinos le intentaron acercar una propuesta laboral.

Peña y Granados se conocieron en Rosario en el programa Propuesta joven, del que el segundo ya formaba parte y al que Pachu accedió gracias a su amigo Luis Rubio. El ciclo fue emitido por el Canal 3 de Rosario entre los años 1984 y 1989. Si bien años después la pareja de comediantes iban a convertirse en dos de los integrantes más icónicos de VideoMatch, ciclo humorístico que Tinelli condujo entre 1989 y 2004, la relación con el bolivarense no comenzó de la mejor manera.

"Pablo se separa del grupo con el que trabajaba y me llama a mí", reveló Pachu en una reciente entrevista con Georgina Barbarossa en su ciclo de Telefe y sumó que se juntaron a tomar un café y a pensar ideas y de esa manera surgió su histórica dupla. "¿Y cómo se les ocurrió venir a Buenos Aires?", preguntó la conductora, para que el humorista le respondiera que se dio porque "Teto" Medina había ido a Rosario y le hicieron una cámara oculta por su cuenta, con la idea de llevársela a Tinelli para que la incluya en su programa.

"A 'Teto' lo había llevado un amigo nuestro a cantar a un boliche. Le llevamos esa cámara oculta editada a Marcelo y me acuerdo que no nos dio bolilla. Me acuerdo muy bien: se subió a un ascensor y nos dijo 'estoy ocupado, chau, chau'", soltó Peña en un tono de decepción. Y sumó: "Entonces nos cruzamos de vereda y fuimos con Mario Pergolini. Y ahí empezamos con él a hacer algunas cámaras ocultas para el programa Hacelo por mí".

Cómo llegaron Pachu y Pablo a Videomatch

El humorista reveló que tiempo después debieron ser parte de Telefe para difundir un disco por contrato y, una vez en el canal, un día lo llamaron a Pablo para que vaya a cantar a El Ritmo de la Noche (ciclo de Tinelli que se emitió entre los años 1991 y 1994). "Ahí les gustó y así comenzó todo. Diez años ininterrumpidos en el viejo VideoMatch de Telefe", cerró su descargo uno de los comediantes más queridos de la Argentina.