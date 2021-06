Pablo Granados rechazó volver a ShowMatch para vivir en el campo: "No soy el mismo"

Fue una de las grandes figuras que acompañó a Marcelo Tinelli a lo largo de los años, pero decidió darle un giro radical a su vida para alejarse de la TV. "No siento esa excitación", aseguró.

El humorista Pablo Granados ha sido uno de los históricos personajes que acompañó a Marcelo Tinelli a lo largo de los años en la televisión argentina. Sin embargo, decidió darle un giro radical a su vida, rechazar la propuesta de volver a ShowMatch y dedicarse a una vida campestre. Meses atrás, en una entrevista que realizó con La Nación, el rosarino aseguró: "La principal razón es que estoy viviendo en el campo, medio aislado porque le tengo mucho respeto al virus”.

Por otra parte, Pablo Granados agregó: “Segundo, es lo que siento. Estuvo buenísimo todo lo que hicimos ahí cuando estuvimos, pero yo ya no soy el mismo. Amo a mis compañeros y tengo gran admiración por todos ahí adentro, pero ahora no siento esa excitación por volver a hacer lo mismo tantos años después”.

“Encima estoy con un problema en el ciático desde hace semanas que tengo que mejorar y no me deja avanzar. ¡Estoy viejo!”, sentenció Granados, quien intentó ser sondeado por su amigo Pachu Peña para cambiar la decisión. Sin embargo, su respuesta siguió siendo la misma y es por eso que ya no se observa a la histórica dupla en el aire de El Trece.

Al respecto, Pachu Peña reveló sobre su charla con Pablo Granados: "Creo que fue una etapa cumplida, lo respeto. Él está muy cómodo con su Instagram, desde su casa, apartado de todo... y está bien. Lo extraño y lo sigo queriendo, pero lo entiendo. No hubo caso. A veces, las cosas cambian, yo creo que la gente lo va a tomar bien y lo va a entender”.

Fue policía, albañil y dejó todo para bailar en lo de Marcelo Tinelli

Diferentes historias de vida se juntan en programas de televisión de tal magnitud como ShowMatch, en donde varios participantes se enfrentan para ir por el título de La Academia (ex Bailando por un Sueño). Entre ellos, hay un protagonista que supo ser albañil, policía y hasta vivió muy alejado de la República Argentina, más precisamente en Medio Oriente. Él es Rodrigo Jara, el partenaire de Mariana Genesio Peña que decidió dejarlo todo para ser parte del certamen de Marcelo Tinelli.

En diálogo con Teleshow, Rodrigo Jara reveló su historia de vida: "Mientras estaba en la policía, yo había empezado a bailar a los 20 años. De chico me dediqué a las artes marciales, hice boxeo, rugby. Bailar siempre me gustó, pero me daba vergüenza. Hasta que empecé a tomar clases de salsa y ahí me empecé a adentrar en la danza".

"Cuando largo la policía, le empiezo a dar mucho más bola, quería hacer algo con la danza. Mientras, me mantenía haciendo otros trabajos porque de la danza nunca pude vivir, por ejemplo, me metí en una empresa de seguridad privada y después en un depósito descargando camiones. Hacía cualquier cosa con tal de sobrevivir y pagarme las clases. Y después empecé a laburar con mi viejo de albañil", agregó Rodrigo Jara, quien tiempo después tendría una oportunidad imperdible que le permitiría llegar, entre otras cosas, a la televisión argentina.