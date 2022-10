Pablo Granados dijo lo que nadie esperaba sobre Tinelli: "Se debe meter"

Pablo Granados sorprendió a todos al hablar de Marcelo Tinelli. El exhumorista de VideoMatch se refirió a su antiguo jefe.

Pablo Granados habló sobre Marcelo Tinelli y sorprendió a todos. El exhumorista de VideoMatch reveló una opinión personal que llamó la atención de los televidentes que siguen al "Cuervo" desde hace años.

“Yo lo veo siempre bien a Marcelo. A mí me gusta verlo fuera de lo que es el conductor que te está cargando”, expresó Pablo Granados en LAM. Acto seguido, el rosarino lanzó una definición llamativa sobre la apariencia física de Tinelli: "Es un gran conductor. El que es bueno no deja de serlo, en todo caso se supera. Me gusta verlo en este formato. Aparte está muy pintón. No sé qué hace. Se debe meter en heladeras especiales”.

Pablo Granados le deseó buena suerte a Teto Medina

Luego de salir de la cárcel, Teto Medina recibió palabras alentadoras por parte de Pablo Granados. Si bien no fueron compañeros en VideoMatch, el humorista expresó: “Yo no labure con él, pero en Rosario le hicimos una cámara oculta con Pachu Peña que significó nuestra llegada a Buenos Aires. Fue como un padrino. Ojalá sea todo felicidad para él”.

Sobre su alejamiento de la televisión, Pablo Granados manifestó los motivos por los que no tiene pensado volver al rodaje en la pantalla chica: "No extraño. La tele ahora es un mundo de plataformas. El televisor sigue estando y ves de todo: podes usar tus redes, YouTube o Netflix. ¿Trabajar ahí? Cuando encontras algo que te queda cómodo, no lo haces".

El dramático momento que vivió Tinelli en la vía pública: "A los tiros"

Fue Marcos Gorban, quien supo ser el productor de VideoMatch en la década de 1990, quien relató un curioso episodio que inicialmente intentó ser una broma para el "Cuervo". Según las palabras del protagonista, todo salió mal. "En aquel momento no existía en la Argentina el concepto de cámara oculta. Yo había leído a un periodista alemán que se llamaba Günter Wallraff, que se disfrazó y se hizo pasar por un turco. Estuvo seis meses así para demostrar y escribir un libro contando como se discriminaba a los turcos en Alemania en los años 70 y me flasheó”, relató el periodista.

Gorban fue iniciador de las cámaras ocultas en el ciclo de periodístico Edición Plus y desde ese programa, intentó soprender al "Cabezón" por los mil programas de Videomatch. En ese sentido, narró en La Cruda: “Salió mal. Fue heavy, estábamos haciendo una cámara oculta para Edición Plus (Telefe). Montamos un operativo policial en la (autopista) Riccheri en la madrugada en la que Marcelo volvía del Mundial 94, de los Estados Unidos. Ya era VideoMatch un boom, cumplían 1000 programas. Pusimos un retén policial y ahí había magos, disfrazados de oficiales. Le iban a abrir el baúl, en el retén y de ahí los magos iban a sacar corpiños y cosas del baúl. Cuando entraba la confusión se iba a tirar fuegos artificiales y le iban a decir que era una joda de Edición Plus”.

“No sabíamos que Marcelo jamás se iba a bajar del auto para abrir el baúl, sino que iba a bajar el chofer, por lo cual todo el chiste no tenía gracia. Porque una cosa era abrirlo y que él se sorprenda. Cuando pasó eso, los magos dijeron ‘vamos derecho al remate’ y empezaron los fuegos artificiales”, continuó Marcos Gorban, quien luego advirtió: "Empezamos a los tiros a las 3 de la mañana en la Riccheri. No sabíamos, porque no era público, que en ese momento le habían llegado amenazas a Marcelo. Lo habían amenazado a él o a las hijas. Entonces, estaba amenazado, lo paran a las 3 de la mañana en la autopista y se tiraron de cabeza a la zanja”.