Pablo Echarri rompió el silencio sobre el momento más duro de su vida: "Ningún ser humano está preparado para sufrirlas"

Pablo Echarri dio detalles del hecho más duro de su vida y aseguró que la pasó "mal durante mucho tiempo".

Pablo Echarri habló a corazón abierto y rompió el silencio sobre uno de los momentos más duros de su vida. El actor recordó el hecho que lo marcó de por vida y le generó "estrés postraumático" durante mucho tiempo. Aunque siempre prefirió evitar el tema, esta vez contó detalles no conocidos por el gran público, en una charla con Fer Dente.

Invitado a Noche al Dente, el histórico galán de telenovelas se mostró muy permeable a hablar de el evento que lo puso en jaque cuando ya era una figura reconocida y debió atravesar un crítico momento. “Son situaciones que ningún ser humano está preparado para sufrirlas. Entonces hay consecuencias, siempre hay consecuencias que son diferentes depende del rol que cada uno ocupe", reconoció el actor.

En ese sentido, Echarri resaltó que esa semana del episodio traumático tuvo "una pérdida de ingenuidad en tiempo récord" y fue "lo que construyó al hombre que vino en los tiempos posteriores”. El hecho del que se animó a hablar después de tantos años fue el secuestro de su padre, Antonio, el 24 de octubre de 2002. El hombre fue capturado por una banda de delicuentes en su puesto de diarios y revistas en el barrio de Crucecita, Avellaneda, y permaneció una semana cautivo en una casa en Bruzaco, mientras el actor tuvo que negociar el rescate personalmente.

El secuestro también expuso un accionar cruel de los medios de comunicación, quienes entorpecieron las tareas de rescate e invadieron la privacidad de la familia en el momento más delicado. “Hay consecuencias, siempre hay consecuencias que son diferentes depende del rol que cada uno ocupe. A mi me tocó negociar la vida de mi papá, ellos se llevaron a mi papá pidiéndome el dinero que ellos creían que yo tenía. A cada paso sentía que en esa negociación podía llegar a lograr todo lo contrario y eso me desesperaba”, resaltó Echarri.

Y develó: “La pasé mal durante mucho tiempo. Me generó un estrés postraumático bastante considerable que fui diluyendo conscientemente y con mucho amor de la mujer que había descubierto (Nancy Duplá), que hacía bastante poco que estábamos, de los hijos que iban a llegar que adosaban a mi vida un punto de vista absolutamente novedoso y definitivo. Y eso me ayudó a construir ese nuevo hombre que fui”. Antonio Echarri fue rescatado el 29 de octubre, luego de que su hijo entregara 200 mil dólares y dos grupos de la bonaerense lograran su liberación.

“Como toda situación negativa en la vida, tiene un correlato positivo. Hay algo que se forja dentro de la personalidad de uno que te pone en una instancia totalmente posterior. Yo hasta ese momento era un tipo bastante banal, muy concentrado en mi mismo, me pagaban para que pensara solo en mi y en mis veleidades. Pero ese hecho me hizo conocer la verdadera dimensión del mundo que me rodeaba. Perdí la ingenuidad de un día para el otro”, completó Echarri.

Pablo Echarri dio detalles de Nancy Duplaá y Gastón Pauls: "Nos atraíamos"

Pablo Echarri se acordó de una anécdota que nadie sabía sobre la relación entre su actual pareja Nancy Duplaá y Gastón Pauls, quienes estuvieron juntos solo un año entre 1994 y 1995. El actor contó detalles de algunas cosas que vivieron juntos antes de que sean novios y sorprendió a todos.

"La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial", expresó Pablo Echarri, quien fue invitado al late night show, Noche A Dente, que conduce Fernando Dente por América TV. Entre otros temas vinculados a su vida laboral, dio detalles de los primeros destellos donde comenzó el amor con Nancy Duplaá.

"Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón", reveló el actor, dejando entrever que todo empezó mientras ambos estaban en sus respectivas relaciones amorosas. Cabe recordar que, en ese momento, Echarri estaba en pareja con Natalia Oreiro, que actualmente se encuentra con el líder de Divididos, Ricardo Mollo.