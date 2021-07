Otro fracaso: Marcelo Tinelli canceló los viernes de humor en ShowMatch

El conductor decidió dar por terminado el segmento de humor que salía los viernes en su programa.

El conductor Marcelo Tinelli busca mejorar su rating general y por tal motivo durante la noche de ayer decidió levantar de forma definitiva el segmento de humor que salía los viernes en su programa con Polichef y otras secciones.

La noticia fue confirmada por el humorista y actor Diego Pérez, quien en charla con Marcela Coronel en su programa de Mucha Radio, afirmó que el humor se terminó dentro del ciclo de Marcelo Tinelli. "Ayer se dio por terminado el ciclo de viernes de humor en 'Showmatch'. Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban", comentó Pérez en el programa Mientras tanto.

"Creo que el humor de Showmatch está bueno para dejarlo en el recuerdo", agregó desalentado por la noticia. Y reafirmó: "Cuando supe que no sigue el humor en 'Showmatch' lo llamé al Chato Prada para que se liberen de mí. Si mañana quieren que haga El insoportable'yo voy, soy incondicional con Marcelo".

"Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de Showmatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino. El Chato me decía que El insoportable es inoxidable, ellos cuentan conmigo si me llaman. Creo que van a contar con Fátima o Freddy que hacen imitaciones. Aunque yo no hablé con Robertito Peña, Pichu o Carna sé que ellos van a estar", cerró.

Vuelven Los 8 escalones a El Trece

El histórico programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka vuelve como una apuesta para mejorar el rating de la noche en El Trece. Según trascendió en los últimos días, el estreno sería el 26 de julio a las 21.

Por otro lado, se supo que el programa contará con una nueva dinámica en el armado de sus jurados. En ediciones anteriores, si bien los jurados fueron distintos cada año, durante un periodo de tiempo se mantuvieron los mismos. En esta oportunidad, el programa contará con un jurado rotativo de cuatro famosos. Otra de las supresas de esta nueva edición es la entrega de un millón de pesos todas las noches, tal como lo anuncia la publicidad.