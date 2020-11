Ruggeri habló sobre sus conversaciones con Maradona sobre su adicción a las drogas.

La repentina muerte de Diego Armando Maradona conmovió al mundo y a millones de argentinos, entre ellos a quienes compartieron la pasión por el fútbol y a sus afectos más cercanos. Uno de ellos fue Oscar Ruggeri, quien reveló cómo fueron sus charlas con "El Diez" en su paso por la Selección Argentina, sobre la adicción a las drogas. “La de Maradona no era la vida de un ser humano normal. Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de drogas", confesó "El Cabezón".

"Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba", reveló Oscar Ruggeri en el programa de ESPN que lo tiene como panelista. Recordemos que fue compañero de Maradona en aquella selección argentina que se alzó con el título en el Mundial de México 1986.

Sin esquivarle a los temas más polémicos que marcaron la vida y la carrera de Diego, Ruggeri compartió cómo fueron los intercambios con el ídolo en torno a su adicción a la cocaína: “’Yo le decía: ‘¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, tenés a Claudia que te sigue para todos lados, abrís la puerta y está tu familia. Vos estás loco’. Y él me respondía: ‘Hay cosas que vos no entendés, no entendés la carga que yo tengo encima’. Yo me enojaba y le decía ‘Nunca te voy a entender’”.

“Nosotros cuando salimos a jugar un partido también tenemos una carga porque está el país mirándonos. Vos lo haces de distinta manera: vos los gambeteas a todos, jugás al fútbol, te divertís. Lo tenés que hacer ahora afuera”, agregó Ruggeri, quien también afirmó que aquellas diferencias hicieron que Maradona lo "esquivara" en cada ocasión que ambos se encontraban, una vez retirados.

“La verdad es que no sabemos qué nos va a poner Dios en el camino, pero yo traté de hacer las cosas bien como para estar bien después de ser jugador de fútbol. Me preocupa mi cuerpo, me cuido mucho. Sé que frito no puedo comer, si la milanesa no es al horno no la como. Eso me quedo de la educación que nos dieron sobre las cosas que te hacían mal y las cosas que te hacían bien. Trato de seguir una vida normal. Sin el fútbol cuesta demasiado, pero la trato de llevar de la mejor manera. Solo tomo un vino tinto a la noche cuando ceno”, siguió Ruggeri.

La cruda revelación de Claudia Villafañe a Ruggeri

Siguiendo el tema, "El Cabezón" compartió cómo fue su conversación con Claudia Villafañe tras el fallecimiento del deportista: “Él tomó el camino de aislarse de la gente que iba a estar ahí. Íbamos a poner la cara. De aislarse de una manera terrible, por eso te pregunté el otro día que alguien me diga por qué estos animales, estos tipos únicos, se mueren solos. Ayer, hablando con Claudia, me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No se si está bien que lo diga, pero yo lo puedo a decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más. Me dijo eso”.

“Estaba solo. Sí, claro. Ese es el dolor que tenemos todos. Yo la verdad es que no voy a echarle la culpa a nadie, lo único que digo es que no se si podrías haber hecho más, como estuvimos con el Tata. Estuvimos muy encima del Tata. Con este era algo que no queríamos, viste. Cuesta. Los que conocen, saben que es decir voy o no. No queríamos joder”, cerró, lamentándose no haber podido acompañar a Diego Maradona en su vida.