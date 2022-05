Oriana Sabatini habló de su crisis: “Bruja y profesor espiritual”

Oriana Sabatini reveló cómo la espiritualidad la sacó de su peor momento de salud mental.

Oriana Sabatini volvió a hacer música después de una larga pausa sin sacar ninguna canción. Durante todo este tiempo, aprovechó para pasar tiempo con su pareja, Paulo Dybala, con quien convive en Italia, para descubrir qué era lo que quería hacer de su vida y, sobre todo, para trabajar en su salud mental. Sobre esto, Oriana confesó que probó de todo: desde psicólogos y psiquiatras hasta una bruja y un profesor espiritual.

En reiteradas ocasiones, la hija de Catherine Fulop recalcó lo mucho que la afectan los comentarios negativos sobre su imagen que los usuarios hacen sobre ella en las redes sociales, lo cual la llevó a desarrollar un trastorno alimenticio. Por esto y mucho más, emprendió un camino para trabajar en su salud mental que la llevó a lugares inesperados.

“Se te ve bien. Se te ve con mucha paz”, le dijo una periodista de Infobae, Tatiana Shapiro, quien la entrevistó durante una nota exclusiva. “Gracias. Estuve trabajando mucho para llegar a eso. Mucho psicólogo, psiquiatra, bruja, profesor espiritual. Todo”, confesó Sabatini, y amplió: “Registros akáshicos, constelaciones familiares, meditaciones activas, respiraciones. Todo, todo lo que hay para hacer”.

Al explorar en su interior, Oriana notó que tenía muchas cosas de sí misma para sanar que no sabía que estaban ahí. “Todos tenemos dolores. Uno por ahí cree que lo está trabajando, pero cuando lo trabajás en un nivel espiritual, se destraban cositas que hablando no se destraban. Por eso me gusta probar terapias”, explicó.

Aunque aún no logra poner en palabras qué fue puntualmente lo que la llevó a sentirse mal, dijo que tiene que ver con su “miedo a sentir dolor”. “De una pérdida, de una decepción, de alguien que te desilusionó… Pánico a sentir emociones. Todo este tiempo me focalicé en poder aprender a controlar mis emociones. Todo lo sentía muy intensamente, entonces siempre que me pasaba algo más negativo, la pasaba muy mal”, cerró.

Oriana Sabatini reveló lo mal que la pasó apenas se mudó a Italia: “Me costó mucho”

La artista también confesó, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), que le costó mucho adaptarse a vivir en Italia, un país completamente alejado de su tierra natal, sus amigos y su familia. Todo esto afectó en su salud mental y es por esto que decidió tomarse un respiro de la música y procesar lo que estaba sintiendo. “Me costó mucho. Siento que es re difícil acostumbrarte y trabajar en un lugar que queda en otro continente. Me llevó tres añitos, y empecé a decir: ‘Pará, loca. Tampoco te apures ni seas tan dura con vos misma, a cualquiera le costaría un cambio así tan grande’. A mí me llevó tres años, y bueno, acá estoy de vuelta”, finalizó.