Operaron de urgencia a Florencia de la V: "Es peligrosísimo"

Florencia de la V debió ser operada de urgencia en las últimas horas. Qué le pasó a la mediática y los detalles de su salud.

Florencia de la V afronta un dramático momento. La comediante y panelista de TV debió operarse de urgencia en las últimas horas y la noticia causó revuelo en las redes sociales. De acuerdo a lo que se conoció, la mediática debió realizar una intervención quirúrgica para evitar un problema de salud mayor. De hecho, advirtió: "Es peligrosísimo".

Por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Flor de la V señaló que tuvo que realizar una operación de prótesis mamarias para evitar una complicación y pidió concientizar acerca del tema: "Todavía estamos transitando el mes de la concientización del cáncer de mama, una iniciativa que busca que recordemos hacernos los estudios de imagen necesarios para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para quienes tenemos prótesis mamarias, además, estos exámenes resultan esenciales, ya que cada tanto es necesario corroborar que todo esté bien y no haya rupturas".

La comediante dejó en claro que "la noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo. Ese día llegó finalmente y la operación sucedió exitosamente". Y compartió el momento que pasó post operación: "El pasado jueves 21 de octubre, me desperté de la anestesia medio boleada y un poco dolorida. Estaba en mi habitación sola y tenía mi compu junto a mi cama. No fue casual: la había dejado cerca porque quería tenerla a mano para dejar registro de lo que me pasara y luego compartir la experiencia con todos ustedes. Lo primero que me vino a la mente cuando estuve más tranquila fue cómo había llegado hasta ahí con mis inseguridades, las contradicciones y, sobre todo, me acordaba del miedo que sentí al enterarme de que debía volver a pasar por el quirófano. La noche anterior no había podido pegar un ojo, pensaba en muchas cosas. Una operación, por más que sea algo estético, no deja de ser una intervención quirúrgica y por lo tanto, puede ser riesgosa".

Flor de la V debió ser intervenida quirúrgicamente.

"Lo único que me tranquilizaba un poco era que mi cirujano es mi querido amigo Gustavo Sampietro, un profesional en quien confío y mucho. Antes de entrar al quirófano, necesitaba volver hablar con él. Esta no era una operación más para mí. No sentía la adrenalina de mi primera cirugía, cuando toda la previa era pura emoción y felicidad", agregó.

En tanto, Flor de la V confesó que llegó a pensar en no volver a colocarse implantes mamarios: "La actual emoción de desencanto seguramente se deba a las malas experiencia que tuve después, de las que ya les hablé en otra oportunidad. Una de mis principales inseguridades no era menor, tenía que tomar una decisión muy importante: ¿me volvía a colocar prótesis mamarias nuevamente en mi cuerpo?".

El tratamiento hormonal que sigue Flor de la V

Flor de la V se refirió a un tratamiento hormonal que la hace sentirse mejor con su cuerpo: "Hace tiempo comencé un tratamiento hormonal diferente que provocó muchos cambios en mi aspecto físico y en mi organismo. Mis pechos están más naturales, con mejor caída y siento que crecieron mis glándulas mamarias como si florecieran día a día. Esta sensación me hizo dudar sobre las prótesis. Además, el tema de la fisura me preocupó mucho; saber que tenía un líquido migrando por mi cuerpo no era nada agradable y por momentos sentía escalofríos. Después de ver las prótesis les juro que mis miedos tenían fundamento, nunca había visto nada igual".

El drama que Florencia de la V sufrió en Los Roldán, novela de Telefe

Florencia de la V recordó su participación en la telenovela "Los Roldán" en 2004 y 2005 y contó que, por momentos, se transformó en una verdadera pesadilla. En la primera instancia, reconoció que “era otra televisión, eran otras épocas”, aunque de inmediato aportó más detalles de lo que le ocurría en el día a día en cuanto a la repercusión mediática del exitoso producto que protagonizaron Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina.

"Me pasó de todo ese año. Mucha campaña, fue muy difícil... No lo disfruté, no disfruté ese año. La pasé mal porque no estaba preparada para tanta exposición”, recordó "Flor" de la V en Los Mammones ante las consultas al respecto de Jey Mammón en América TV. Además, evidenció el contraste entre lo que era el trabajo en sí y el trato posterior con los espectadores por la tira en la que interpretaba a Laisa: “Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas... Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatían mi sexualidad, mis genitales. Fue difícil convivir con eso".