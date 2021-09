Operan de urgencia a Flor de la V: los motivos

Florencia de la V reveló que deberán operarla de urgencia y te contamos los motivos que llevaron a que la actriz tenga que intervenirse próximamente.

Florencia de la V reveló que deberán operarla de urgencia luego de enterarse de un problema de salud que descubrió al realizarse un chequeo de rutina. La panelista de A la tarde se lo contó tanto a sus compañeros de América TV como al público al aire, a la vez que destacó la importancia de realizarse estudios de control, ya que ella se enteró de esa forma el problema que la aqueja y que tendrá que resolver pronto para no sufrir mayores complicaciones.

Karina Mazzocco reflexionó en la emisión del miércoles de A la tarde sobre la importancia de realizarse controles médicos periódicamente, inspirada por la difícil situación que está atravesando una amiga suya. Flor de la V coincidió y reveló que un estudio reciente que se hizo mostró que debía operarse de urgencia si no quería que hubiera más complicaciones en su salud. "Me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas", reveló la panelista sorprendiendo tanto a sus compañeros como a los espectadores.

"Está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas hechas por favor controlate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo", sumó Flor de la V, sumamente preocupada por el problema de salud que descubrió al realizarse una mamografía. Los especialistas recomiendan realizarse este estudio una vez al año para prevenir posibles problemas en las mamas, tanto para quienes se hayan colocado implantes como para quienes no lo hayan hecho.

Implante mamario roto

Qué significa que las prótesis mamarias están rotas o fisuradas

Es importante destacar que la rotura de prótesis mamarias suelen ser silenciosas, ya que no suelen dar ningún síntoma a la paciente ni al cirujano que realiza los estudios correspondientes. Una vez confirmado el diagnóstico, la siguiente acción para la paciente es someterse a una cirugía en la que se hará el cambio de las prótesis por unas nuevas.

Si bien el contenido de las prótesis mejoró en los últimos años para que no afecte por cualquier inconveniente que se produzca a quien desee usarlas, lo cierto es que lo ideal es realizarse la intervención lo antes posible. Cabe destacar que los implantes mamarios tienen una determinada vida útil, no duran para siempre, por lo que se recomienda hacerse chequeos regulares para evitar llegar a estas situaciones. De la misma manera, estudios recientes descartan conexión entre la rotura de prótesis y el cáncer de mama.

Qué puede provocar la ruptura de la prótesis mamaria