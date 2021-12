Nueva denuncia contra Antonio Laje en la redacción de América: "Es maltrato"

El periodista fue repudidado por su discurso de defensa, donde se escudó en su exigencia para justificar sus malos tratos a empleados.

Después del descargo de Antonio Laje ante las denuncias por maltrato laboral que recibió por parte de periodistas que trabajaron con él, miembros de la redacción de América TV manifestaron su posición por la inconsistencia del discurso que el conductor dio en su programa.

"No es exigencia, es maltrato", rezan las decenas de carteles pegados en la redacción, en alusión a las declaraciones de Laje, quien puso como excusa su supuesta exigencia tras recibir denuncias de maltrato en el ámbito laboral. El discurso del periodista fue criticado por muchas organizaciones feministas, ya que trató de exageradas a las denunciantes, al minimizar sus actitudes.

"Nunca pensé la maldad, virulencia y agresión de lo que estuve viviendo con mi familia en estos últimos días. Tengo el alma destruida, el corazón partido por lo que estuve viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto ¿saben qué? No me importa llorar", expresó el conductor en medio de una emisión de su programa de TV. Y agregó: "Hace más de 30 años que estoy en esto ¿saben qué? No me importa llorar". Me tocó crecer con los periodistas más exigentes. Empecé como muchos en radios truchas, pagando el espacio con amigos, trabajando gratis hasta que finalmente conseguí mi primer trabajo y empezar a crecer".

En medio de su descargo, Laje se escudó en su compromiso laboral y eso le significó aún más repudio en las redes sociales: "Lo hice rompiéndome todo. Creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. Yo no creo en el maltrato, creo en exigencias". Luego, el periodista sumó: "Tuve la suerte de crear medios desde cero, formar equipos y que hay periodistas brillantes que salieron de mi escuela y que se destacan en otros medios. De los productores de este programa".

La denuncia pública de Eugenia Morea sobre su experiencia laboral con Laje

"Yo iba temblando a su oficina, que era para retarme. Adelante de la gente era maltrato. La palabra ‘inútil’ la tengo todavía en mi cabeza. Nosotras sabemos diferenciar exigencia de maltrato. (Pasé) Siete años pensando que yo era el problema y después me entero de que no, que a todas les hace lo mismo", expresó Morea en el ciclo radial Pasaron Cosas.

En cuanto al descargo de Laje, la periodista enunció los sentimientos que le provocó: "Lo escuché y, mientras él lloraba, yo también. A mi también me arruinó la carrera".