Adrián Suar fue nuevamente denunciado por plagio. Esta vez, y en diálogo con La Nación, fue la dramaturga Patricia Suárez quien aseguró que la novela ATAV: Argentina, Tierra de Amor y Venganza estuvo basada en una obra suya. La tira se estrenó en 2019 y tuvo cierto éxito en la audiencia de El Trece.

“No me han dado un año de descanso gracias a Dios, siempre están haciéndose. Esta vez, se trata de un grupo rosarino, casi 30 actores que se juntaron, armaron un fideicomiso en la Bolsa y vendieron acciones para no depender del Incaa ni de todas esas tristezas del subsidio que no llega o no te lo dan. Ya empiezan a filmar, seis capítulos de media hora, dirigidos por Damián Ciampechini, con la historia de las prostituyas polacas más la mafia rosarina. Tuve que rehacer muchísimo”, comenzó diciendo Suárez.

Acto seguido, la dramaturga exclamó: "Después viene Adrián Suar y en dos minutos te saca todo el público que acuñaste en veinte años". Esto despertó la curiosidad sobre qué fue lo que había ocurrido. Según ella, Las Polacas (un libro escrito por Suárez) fue la base de ATAV. En tanto, ella asegura que nadie se comunicó desde Polka para brindarle crédito alguno.

"Lo único y lo agradezco es que en ese momento en la reseña de La Nación, Pablo Mascareño escribió que el tema había sido tratado en teatro por Patricia Suárez. Me dio un gran alivio porque si no parece que se le ocurrió a Suar y a Carolina Aguirre (la guionista) y vos no exististe nunca. Cuando buscas en Internet Zwi migdal, aparece mi nombre. Cómo puede ser, ni una flor me mandaron. Imagino que Suar debe saber quién soy, creo. O la guionista no quiso que nadie más interviniera. Claro, cualquier tipo de reconocimiento hacia mí habría significado dinero", agregó Suárez, claramente molesta con la situación narrada.

La nueva idea de Suar para recuperar el rating de El Trece

Adrián Suar quiere sumar su guante a la pelea de El Trece por el rating con el peso pesado de Telefé, MasterChef Celebrity 2 que, noche tras noche, se queda con los televidentes del prime time. Primero empezó Marcelo Tinelli anunciando su vuelta al canal del Grupo Clarín y ahora ya se conocen varios detalles de la nueva producción de Pol-ka pese a la crisis anunciada durante la primera etapa de la pandemia. El horario elegido por sería el de las 21 ya que las 22:30 las ocuparía Marcelo Tinelli con la vuelta de Showmatch en su nueva versión La Academia.

La producción que Suar está pensando para recuperar el prime time, incluye a los galanes de siempre como Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe e incorporaciones muy curiosas además de la novedad que implica el escenario de la tira que se filmará en el Barrio 31 de Retiro y en Don Torcuato para recrear una villa miseria. Si bien no la acuña el género en su totalidad, la telenovela contiene escenas de comedia y se llamará "La 1-5-18".