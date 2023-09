Novaresio se hartó de Feinmann y Viale y explotó al aire: "Tienen miedo"

Luis Novaresio lanzó un picantísimo reproche al aire de LN+ para Feinmann y Viale, "las súper estrellas" del canal.

Luis Novaresio asestó una comentario letal contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, sus compañeros en el canal LN+, al aire de su programa de noticias e incomodó a todos sus panelistas, que eligieron no emitir palabra. "Tienen miedo cuando yo hago esto", esgrimió el conductor.

Todo empezó minutos antes de que Novaresio anunciara la pausa de su programa diario en LN+ tras un breve debate con sus panelistas sobre películas de terror. En tono ameno, el periodista expuso: "Voy a hacer la pausa y después le mandamos un mensajito... Uh, pará, me está escribiendo el jefe. Dicen ´¿Por que por qué me abrazo a esta silla?` El doctor Juan Cruz Avila, le pertenezco".

Acto seguido aprovechó para colar una crítica al escritorio que la producción puso en el noticiero: "Me es cómodo en esta mesa extraña que hay, digamos todo...". Con sus compañeros atentos a su próximo comentario, Novaresio siguió su cadena de reproches: "¿El año que viene seguimos? ¿Si seguimos nos van a cambiar este cosa? Yo digo banana más que boomerang. Esto es como un escritorio banana".

"Sé que esto es de Feinmann... Feinmann y Jonatan Viale son como las super estrellas del canal. Ellos dicen que hay que estar parados, y todos estamos parados. Nosotros somos el programa más humilde de la señal", sentenció, en una chicana directa contra los conductores de la señal macrista. Para cerrar la incómoda secuencia, Novaresio se dirigió a su panel callado y aseveró: "Tienen miedo cuando yo hago esto, no saben a dónde voy. Me estoy portando bastante bien".

Verónica Llinás se cansó y dijo lo que todos piensan de Feinmann: "Tengo ganas de decirle"

Verónica Llinás contó el drama que padeció tras el cruce que tuvo con Eduardo Feinmann en Twitter. El episodio ocurrió a finales de agosto, cuando la actriz se quejó en la red social de la situación económica del país y recibió una insólita respuesta del periodista de LN+.

"Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron 'tanto' y dijo 'no, no puedo. Deme verduritas'. No se puede comprar un kilo de papas", contó Llinás entre lágrimas, en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro. Y siguió: "Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás".

Feinmann reaccionó con un tweet a las declaraciones de Verónica y escribió: "Es tugo, Llinás", en alusión a que el gobierno actual es apoyado por la artista. “Está pasando algo que es raro, desde que este periodista puso eso, lo de ‘tugo’, como si fuera ‘tu gobierno’. Como si fuera mi gobierno. Yo tengo ganas de decirle que vayan a buscar a ver si hay algún video de esos que se me achacan a mí, sobre que la patria está en peligro, que el dólar”, contestó Llinás, y agregó: “Si hay gente que piensa algo y lo expresa, me parece que está en todo su derecho, y no por eso hay que cancelarla ni agredirla, pero fue lo que no me pasó a mí. Yo no soy militante K, ni soy militante de nada. Lo único que sí milito son las causas con las cuales yo empatizo, como el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)".