Noticia de último momento para Telefe: las consecuencias que dejó levantar Masterchef

Telefe decidió levantar de la grilla a Mastercherf el miércoles 2 de agosto con temor a lo que podía pasar con el rating. La noticia que los directivos del canal no esperaban.

La gerencia de programación de Telefe tomó la drástica decisión de levantar a último momento Masterchef del aire en la jornada del miércoles 2 de agosto. En este contexto, el canal recibió una información importante vinculada al programa que conduce Wanda Nara desde las 23 horas.

En medio de la competencia por el rating, Telefe no puso al aire Masterchef, decisión que el canal tomó en varias oportunidades. A pesar de que la gerencia tiene sus explicaciones, esto se convirtió en el foco de críticas por parte de los televidentes que esperaban ver el reality show de cocina.

El miércoles 2 de agosto, el ciclo que conduce Wanda Nara no fue transmitido en Telefe porque se llevó adelante la emisión de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Nacional de Uruguay y Boca Juniors, teniendo en cuenta que Paramount tiene los derechos televisivos para hacerlo. Si bien había cierto temor con los números que podía cosechar por la pérdida de fieles televidentes, esto no fue así.

El canal de las pelotas fue el más visto del día superando a todos. El partido entre Nacional y Boca midió 14.9 puntos, la previa de los octavos 10.9 y el debut de la nueva serie turca Traicionada 12. 8. Por debajo quedó El Trece con Los 8 Escalones con 10.1, quien superó a Telefe Noticias.

Pegó el portazo: histórica conductora de Telefe renunció para ser candidata de Juntos por el Cambio

Las Elecciones 2023 a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires y en cada distrito bonaerense están cada vez más cerca y con los candidatos ya definidos. Entre ellos, una histórica periodista que es parte de los noticieros de Telefe causó sorpresa al anunciar que abandona los medios para ser parte de una lista de Juntos por el Cambio.

Tras 25 años de carrera en los medios de comunicación y pese a estar al frente de un noticiero muy importante, la presentadora decidió seguir el camino de muchos colegas en el último tiempo y ya es parte del armado electoral del macrismo en un territorio tradicional de la Provincia de Buenos Aires. En declaraciones al canal, explicó los motivos de su decisión.

Se trata de Fabiana Úngaro, conductora que encabeza uno de los noticieros de Telefe Bahía Blanca y que es una figura muy reconocida en esa comunidad bonaerense. La periodista será la cara de la primera precandidatura a concejal en la lista que encabeza Andrés De Leo como precandidato a intendente. El sello que avalará la nómina es el de Juntos por el Cambio, de acuerdo a cómo lo hizo público el propio De Leo.

En declaaciones a su compañero de noticiero Agustín Sagasti, la exconductora afirmó: “Son desafíos que uno asume. Los que están cerca de mí saben que no es la primera vez que me ofrecen postularme a un cargo político. Algunas veces no acepté porque no me gustaba la propuesta, otras por cuestiones personales, y esta vez me gustó la propuesta. Andrés De Leo me parece una persona íntegra, honesta, con una capacidad de trabajo increíble. Me siento en un momento de plenitud y madurez para acompañar, mis chicos ya están grandes, y tomé la decisión”.