No va más: se confirmó el reemplazo para Got Talent en Telefe

El ciclo de entretenimiento está a punto de llegar a su fin y desde Telefe ya confirmaron qué programa tomará las riendas.

Batacazo en Telefe: se confirmó el reemplazo para Got Talent.

Pese a que fue una de las mayores apuestas del año para Telefe, Got Talent Argentina no dio los frutos esperados. Por este motivo, el ciclo ya está en camino a su fin y el canal ya confirmó qué programa tomará el mando del prime time nocturno.

A lo largo de lo que fueron las audiciones, el programa conducido por Lizy Tagliani generó mucha controversia en redes sociales debido a que muchos acusaron al ciclo de estar "arreglado" e incluso lo tildaron de "exagerado". Ante esto, acompañado de números de rating que no lograron igualar al éxito de Gran Hermano, el canal ya tiene preparada su nueva estrategia para liderar el horario.

Según confirmó el Diario Show, al programa en donde Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Florencia Peña son jurados, solo le queda un mes al aire. Precisamente, finalizará en noviembre y el canal ya empezó a grabar el ciclo que tomará su lugar. Precisamente, en ese entonces llegará Escape Perfecto a la grilla de Telefe, el ciclo de premios que esta vez conducirá Iván de Pineda.

Mientras tanto, el ciclo de talentos ya pasó su primera instancia de audiciones y ahora pasará al tramo conocido como Corte de jurados, en donde se volverán a presentar los que pasaron a esta etapa y serán reevaluados. Por supuesto que, a partir de ahora, habrá menos "sí" y los cupos serán cada vez más reducidos.

Beto Casella dijo lo que muchos piensan de Got Talent: "Yo debo decirlo"

Beto Casella es uno de los conductores más picantes de la televisión argentina. Desde hace más de una década está al frente de Bendita, el magazine icónico del prime time de El Nueve, en donde realizan informes sobre lo que ocurre en toda la farándula argentina. Y en este sentido, opinaron sobre un episodio acontecido en el reality Got Talent Argentina. Como era de esperarse, Bautista fue fiel a su estilo y dijo lo que muchos piensan del programa de Telefe.

Tras emitir un informe en donde se mostró la performance de un participante que bailó representando a los caídos en Malvinas, generando gran polémica en las redes sociales, Beto Casella salió al cruce. Muchas fueron las personas que cuestionaron la forma en que se recordó a los veteranos de la guerra acontecida en 1982, aunque los jurados quedaron maravillados y le dieron al joven la posibilidad de pasar a la próxima instancia.

Ante esta situación, Beto Casella decidió opinar tras emitirse el informe y afirmó: "¿Cuál es el criterio de un productor? Yo debo decir, te puede gustar o no la performance arriba del escenario, poca plasticidad, pero a mí mantener el recuerdo permanente, sobre todo para los más chicos, después de una batalla que luchamos todos los días, a mí no me parece mal".

"Era pobrísimo el cuadro, pero la idea de mantener eso... ¿Bailar el himno? También se puede discutir, ¿está mal o es el contexto?", agregó Beto Casella, quien también se refirió a la presentación de otro bailarín que interpretó artísticamente el Himno Nacional Argentino y también causó controversia en las plataformas digitales.