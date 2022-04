No va más: la drástica medida que tomó Suar con El Hotel de los Famosos

A una semana de su estreno, hay malas noticias para El Hotel de los Famosos. Adrián Suar y una decisión que influye directo en la grilla de El Trece.

El Hotel de los Famosos no está cumpliendo las expectativas de Adrián Suar en cuanto al rating respecta. Es por eso que, en las últimas horas, el gerente de programación decidió dar un giro inesperado que fue contado por Marina Calabró en Radio Mitre.

"El viernes, El Debate del Hotel, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y sus panelistas. Cuarto programa, cuarto cambio. Vuelve al viernes a las 22:45", aseguró Marina Calabró, confirmando que este envío dejará de verse los sábados por la pantalla de El Trece. Ante esta afirmación, Jorge Lanata preguntó qué pasaría con la quinta emisión semanal de El Hotel de los Famosos. La respuesta de su panelista generó sorpresa.

De forma terminante, Marina Calabró aseguró que el reality pasará a emitirse un día menos por semana, por lo que perderá terreno en la grilla. "Nada, perdimos un día. El dato más sugerente es que el ciclo pierde una emisión semanal", señaló la periodista de espectáculos. Así las cosas, Adrián Suar continúa modificando la programación de El Trece en búsqueda de levantar los números del rating.

Jorge Lanata destruyó a El Hotel de los Famosos

Luego de las fuertes críticas de Marina Calabró al reality, el conductor reconoció que vio una de las emisiones y despedazó a El Hotel de los Famosos. "Te quedaste corta...", le dijo en principio a su panelista. Y luego sostuvo que dicho reality "es de una berretada infernal, el lugar parece una tapera tirada en el medio del campo, los muebles son una porquería, las mesas, las sillas...". Sin piedad, dijo al aire que "quieren hacerlo parecer un hotel lujoso y es una porquería. Los juegos son horribles".

"Ya está eso de ver a los tipos tirados en la cama a la noche, al estilo Gran Hermano, y que la cámara se ponga en blanco y negro. Ya está esa imagen... Ya lo vi hace 25 años, ¡es viejo!", se quejó. "¿Eso es de la misma productora de MasterChef? Nah, bueno... ¡Déjense de joder y pongan la guita! Si por MasterChef pagaron 100, acá pagaron 4", añadió.

Para cerrar el tema, muy molesto, Lanata aseguró: "Yo jodía con lo de los famosos, pero en serio... Yo no conozco a nadie, a nadie". "Lo peor es que yo me dedico a esto y a muchos los tuve que googlear... Yo no les puedo mentir", concluyó entre risas Calabró.