No se pueden ni ver: la fuerte interna en América TV entre Baby Etchecopar y Fernando Dente

La inesperada interna entre Fernando Dente y Baby Etchecopar está a flor de piel y no se pueden ni ver en los estudios de América TV. Qué pasó entre los conductores.

En América TV ocurrió una situación sumamente tensa que alimenta las internas que viene teniendo el canal entre sus figuras. Se trata del cruce entre Fernando Dente, conductor de Noche Al Dente, y Baby Etchecopar, al frente de Basta Baby. En sus respectivos programas, se chicanearon y el que más se enojó fue el periodista de 70 años.

Este último tiempo, América TV acumula varias internas y las últimas dos fueron contra el joven conductor Fernando Dente, quien está teniendo éxito con su late night show. Primero fue Marcela Tinayre, quien ironizó sobre el horario de finalización de Polémica en el bar teniendo en cuenta que luego viene Noche Al Dente. "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", soltó al aire.

No obstante, la pelea más fuerte fue la que tuvieron Dente y Baby Etchecopar. Previamente, el presentador de 33 años había lanzado un comentario al respecto de esta situación en medio de su programa, por lo que la conjugación de esto y las molestias por los ruidos fueron los condimentos necesarios para que Etchecopar explote en vivo.

"Llegué hoy al canal y había un ruido a lo bailantero. Ellos se creen que porque ponés más fuerte la música, es más divertido el programa", expresó al inicio de Basta Baby. Y continuó con un fuerte comentario: "El programa es muy bueno, cantás bien pibe, todo. Pero tenés 20 minutos de televisión. Hay que respetar. Aguantá un poco, bajá ¿Te quedó claro? Listo. Además, dijiste 'vení', yo un día doy la vuelta y voy, entro".

En el programa de espectáculos Gossip, que se emite por Net TV, se hicieron eco de esta tensa situación y dialogaron con Etchecopar. "Me dijo ‘no fue con esa intención’, fue con la intención de que 'bueno, si quiere hablar, voy a ir', pero me parece que soy una persona con muchos años que estoy en el medio y que no me tengo que bancar que él venga con una banda todos los días y me haga un escándalo", dijo fastidioso.

Se pudrió todo en América: Tinelli recién llegó y ya "boludeó" a Baby Etchecopar

Marcelo Tinelli es el nuevo gerente artístico del canal América y también tendrá injerencia en la señal de cable A24. Es por esta razón que, en las últimas horas y tras pocas semanas desde su desembarco, el exconductor de El Trece tuvo palabras irónicas hacia Baby Etchecopar. "Lo boludeó un poquito", analizaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Con la llegada de Marcelo Tinelli, Baby Etchecopar lo advirtió públicamente y avisó que no permitirá que le den órdenes y que su programa (Basta Baby) no se modificará. En este sentido, y en diálogo con Socios del Espectáculo, "El Cabezón" respondió: "Dijo que no va a recibir ninguna orden mía, dijo Baby Etchecopar. Yo, la verdad, lo banco a Baby, lo admiro mucho y le digo que tiene razón, y aprovecho para decirle que me parece bien que no reciba ninguna orden mía”.

“Al contrario, yo voy a ir un día al programa de él con un anotador y quiero que él me diga las órdenes a mí y voy a anotar todas las cosas que él me diga para ponerlas en práctica en la pantalla de América. Yo creo que él sabe mucho más que yo de esto, así que valoro lo que dice”, sentenció Marcelo Tinelli. En ese momento, los periodistas de Socios del Espectáculo coincidieron en que "El Cuervo" lo "boludeó" al periodista de A24.