No quiso responder y Guido Kaczka lo cruzó en Los 8 Escalones: "Nada"

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones que se negó a responder una de las preguntas del ciclo de entretenimiento. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó una situación inédita en Los 8 Escalones del Millón que, sin dudas, generó mucha tensión . Creer o reventar, un participante del programa transmitido por El Trece no quiso responder una de las preguntas que le plantearon, por lo que el famoso conductor lo cruzó en plena transmisión.

Durante la emisión del pasado miércoles 13 de julio, el presentador hizo una rueda de preguntas y respuestas para los concursantes. Y uno de ellos se negó a contestar. "Miguel, ¿dónde estoy si estoy tomando sol en una playa de Portugal? ¿Frente al Océano Atlántico o frente al Mar Mediterráneo?".

"Perdoname, ¿me repetís?", le consultó Miguel. Guido Kaczka le volvió a comentar la consigna, pero el hombre respondió un simple "no". Luego de un incómodo y extenso silencio, el conductor de Los 8 Escalones reaccionó y lo cruzó: "¿Nada? O sea, no contestás ninguna de las dos opciones". "No", indicó el concursante. Inmediatamente después, se rectificó: "No escuché bien ninguna de las dos opciones".

Guido volvió a repetirle la pregunta por tercera vez y finalmente Miguel se animó a elegir la opción "B". Sin embargo, y lamentablemente para el concursante, la respuesta fue catalogada como "incorrecta".

Participante de Los 8 Escalones se largó a llorar y Guido Kaczka reaccionó

Todo sucedió cuando un concursante fue consultado por el intérprete de la canción que la producción hizo sonar al aire. Se trataba de "Aventura", compuesta por Abel Pintos y Marcela Moreno. Inmediatamente después, otra de las participantes comenzó a llorar y a secarse las lágrimas. El presentador se dio cuenta y decidió contenerla.

"¿Qué pasa, Marcela? Algo te ocurre, venía tu turno... decime, ¿necesitás algo?", le consultó Guido. "No, la cantamos con mis hijas", le comentó Marcela. Frente a esto, el conductor se mostró comprensivo y le expresó: "Ah, te emocionaste, te emocionaste... qué lindo que es Abel Pintos, es una linda música...".

"La cantamos a los gritos, literal, cuando estamos contentas", compartió Marcela, que todavía seguía emocionada y se secaba las lágrimas. "Emociona el hombre...", concluyó Kaczka, acerca del tema de Abel Pintos. Y finalmente, le aclaró a la concursante de Los 8 Escalones: "Sabés que cerrás el escalón... si contestás bien, es el escalón perfecto y si no, te quedás acá". Luego del ida y vuelta de palabras, el conductor le hizo a Marcela una pregunta que no pudo responder bien. Y lamentablemente, quedó eliminada del certamen.