"No puedo": el drama de una exfigura de Gran Hermano por una enfermedad

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió una enfermedad.

Gran Hermano es uno de los realities que volvieron a la pantalla de la televisión argentina en los últimos años con buenas mediciones de rating y con icónicos participantes que mantuvieron su fama tras sus salidas. En ese contexto, una famosa exconcursante es noticia por un problema de salud que atravesó y del que aún tiene secuelas.

La celebridad fue cuestionada por sus seguidores de redes, quienes apuntaron que se veía demasiado delgada en una reciente publicación. Para llevar tranquilidad da sus fans, la influencer dio a conocer los motivos de su descenso de peso y dejó en claro que no tiene nada grave en relación a su salud.

"Simplemente bajé de peso, mi índice de masa corporal está perfecto. No pasó nada extra para eso. Simplemente estoy más delgada pero saludable", soltó Catalina Gorostidi en diálogo con el medio Primicias Ya. Y agregó: "Yo no puedo entrenar por la enfermedad que tuve hace unos meses que es rabdomiolisis", en alusión a la necrosis muscular que padeció. "Simplemente bajé de peso comiendo mejor y más sano. Quizás parece brusco el cambio pero mi IMC -índice de masa muscular- está perfecto para mi altura. Yo soy muy bajita, mido 1.57 metros y estoy pesando 54 kilos. O sea no estoy baja en peso", cerró la ex de Joel Ojeda.

La enfermedad que afecta a Santiago Algorta de Gran Hermano 2025

En una entrevista brindada a través de "DirectV G", los padres del uruguayo explicaron la situación: “Santiago no tiene un diagnóstico de celiaquía, pero decidió dejar de consumir gluten hace años por cuestiones de salud. No es una elección caprichosa, sino que está relacionada con dos enfermedades autoinmunes que padece: uveítis e hipotiroidismo”.

Catalina Gorostidi.

Asimismo, dieron detalles sobre la condición médica de Algorta: “Lo que más nos preocupó fue la uveítis, una enfermedad inflamatoria que afecta la úvea de los ojos. Llegó a tener un alto nivel de células inflamatorias, lo que provocó pérdida de visión y el riesgo de quedar ciego. Fue un momento muy difícil para todos”. Además, agregaron que el gluten y el azúcar, al ser altamente inflamatorios, fueron eliminados de su dieta para evitar complicaciones.

El emotivo momento de Luciana en la casa de Gran Hermano

La semana pasada, Santiago del Moro ingresó a la casa para dejarles a los participantes mensajes de sus familiares. Cuando fue el turno de Luciana, el conductor le leyó que su mamá le enviaba una palabra breve pero poderosa: "Hija". Con este mensaje, la participante sintió gran alivio al saber que su madre la aceptaba, pero en la jornada de este lunes, Martha entró en el "congelados" para abrazar a su hija y decirle en persona que "nunca la va a abandonar".

Cuando vio a su mamá, Luciana no pudo contener las lágrimas y la emoción, por lo que no cumplió la consigna del juego por completo. Sin embargo, aunque la producción tome medidas al respecto, ya habrá vivido uno de los momentos más emotivos de su vida: su mamá le aseguró que la amaba y que estaba contenta con que sienta la libertad de ser quien quiera ser. Mientras la participante se abrazaba con su mamá, el resto de concursantes tampoco pudo contener la emoción y muchos terminaron llorando.