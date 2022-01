No es Yatra: Tini Stoessel llegó de la mano de otro chico al casamiento de Ricky y Stefi Roitman

Tini Stoessel habría llegado al casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman de la mano de otro chico y en frente de Sebastián Yatra, su ex.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra volvieron a verse las caras en el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman. Desde entonces, los rumores de una posible reconciliación entre ambos no paraban de sonar en las redes sociales. Sin embargo, ahora se dio a conocer que fue todo lo contrario: Tini habría llegado a la boda de la mano de otro chico que no es Yatra.

Así lo contó la panelista Paula Varela en Intrusos. Según la información que pudo recolectar, la cantante llegó tomada de la mano de un chico, cuya identidad todavía no se sabe, y estuvieron juntos toda la noche. Por su parte, Sebastián llegó acompañado de un personal de seguridad. Aparentemente, Tini y él apenas se saludaron en toda la noche.

“¿Sabés quiénes se miraron de costado? Tini Stoessel y Yatra. Se saludaron y después cada uno hizo la suya. No estuvieron juntos en toda la noche”, adelantó Varela. “De hecho, cuando subieron al escenario a cantar, primero subió él, después sube ella y se quedó en el medio de Mau y Ricky y Yatra al costado. En ningún momento se abrazaron, nada”, siguió.

A pesar de que se filtró un video de ambos bailando juntos con Ricky, Stefi y el resto de sus amigos en el casamiento, ahora se dijo que ese fue todo el acercamiento que tuvieron. “Lo que se decía en redes es que fue el reencuentro entre Tini y Yatra. ¿Vos decís que no hubo nada?”, indagó Rodrigo Lussich.

“Te voy a aguar la fiesta y te voy a contar la posta. Él llegó con su seguridad a la fiesta. Con ella, nada en toda la noche. Cantaron separados. Y ella llegó con un chico de la mano. Fachero, de unos veintipico. Pelo negro, por los hombros”, largó la panelista, detallando que los vieron juntos absolutamente toda la noche, y lo que resulta aún más sospechoso es que ella no subió fotos con él a sus redes, como si lo estuviese manteniendo en secreto.

“Estuvo con el chico y no se separó en toda la noche. Estuvieron todo el tiempo de la mano, incluso en la ceremonia. Por más que haya gente que estuvo en esa ceremonia que me lo quiera negar, los vieron. Me extraña que Tini no lo haya querido subir en ninguna foto”, expresó Paula.

“Si no tenés nada que ocultar, y ponele que es tu amigo, que igual no lo era, porque estuvieron mimosos y cariñosos toda la noche, lo subís a una foto. Y no lo subió”, reflexionó. Además, en Intrusos también detallaron que, si no hubiese sido por Mau Montaner, que hizo de puente para que Tini y Yatra se saludaran, no se habrían acercado ni a decirse hola.

Por otro lado, la panelista Mimí Pons opinó que, quizás, se mostraron distantes porque estaban enfrente de todo el mundo, pero que, en realidad, siguen teniendo algunos encuentros a escondidas, como por ejemplo, las veces que se los vio en Miami juntos hace algunos meses. Hasta el momento, no hay ningún dato confirmado sobre quién es el chico con el que Tini estaría saliendo ni qué pasó en esos reencuentros con Yatra.

La ruptura entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Tini y Yatra confirmaron su separación en mayo de 2020. Son muchas las versiones que circulan sobre el porqué de esta decisión. Según contó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima, habría sido ella quien dio el primer paso para terminarlo todo. “Tini en su momento habría dicho que ella estaba más enamorada que él. Sentía que demostraba más que él”, sentenció.

En aquel entonces, la artista había publicado un comunicado en sus redes sociales que decía: “Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”.