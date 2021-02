La integrante de Nosotros a la mañana firmó contrato con América TV y se fue de El Trece.

Luego de haber contraído COVID-19 Soledad Fandiño se despidió de Santo Sábado (América TV) y quien la reemplazará será la mediática Nicole Neumann, que dejará su rol de panelista en Nosotros a la mañana (El Trece).

"Feliz de volver a verlos, chicos los extrañaba", festejó al aire Soledad Fandiño. Su compañero de conducción quiso saber todos los detalles de cómo fueron sus días con coronavirus. "Un día me despierto en mi casa, me voy a bañar me pongo perfume... mi perfume es un bosque", señaló ella. Ante esto, El Pelado López agregó: "Su perfume se siente a cien metros".

Tras ello hablaron de la despedida de la conductora del ciclo. "Tenemos que adelantar que la señora se va a trabajar toda la semana en esta misma pantalla", indicó López. "Sí, me van a tener que ver todos los días", confirmó Fandiño. "¿Y es verdad que pediste trabajar con un conductor con el mismo nombre?", le consultó él. "Sí, era clave", respondió ella siguiéndole el chiste.

Mientras Fandiño pasará a acompañar a Guillermo Andino en las mañanas de América TV, su rol lo ocupará la mediática Nicole Neumann que para ello renunció a El Trece. “Bienvenida Nicole Neumann a Jotax, a partir del sábado 27, en Santo Sábado. Junto al Pelado López, conducirán el programa”, indicó desde sus redes sociales José Núñez, quien acompañó el anuncio con un video, que aún no se emitió, en el cual se puede ver un adelanto en el que el Pelado López está señalando y presentando a la modelo como nueva conductora.

Nicole estará desde este sábado 27 de febrero y este viernes 26 será su ultimo día en "Nosotros a la mañana", el magazine conducido por el Pollo Álvarez en la pantalla de El Trece. Neumann llegará al prime time del primer día del fin de semana como figura principal del ciclo, junto con Guillermo, en un programa cuyo contenido hace un repaso de todo lo que pasa en la tele más las entrevistas a personalidades del espectáculo.