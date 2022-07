Nicole Neumann se fastidió por una pregunta de Guido Kaczka: "No lo puedo creer"

Nicole Neumann no ocultó su disgusto mientras Guido Kaczka realizaba una pregunta en Los 8 Escalones. El video del tenso momento en el programa de El Trece.

Nicole Neumann se mostró muy molesta por una situación particular en Los 8 Escalones Kids. Luego de una pregunta que hizo Guido Kaczka, la empresaria se la tomó muy mal y no ocultó su disgusto en pleno desarrollo del programa transmitido por la pantalla de El Trece.

A pocos minutos de haber comenzado Los 8 Escalones Kids, en la edición que tuvo lugar el pasado viernes 15 de julio, se vivió una situación que descolocó a Nicole. La pregunta en cuestión tenía un fuerte vínculo con la vulneración de derechos de los animales, causa por la cual lucha desde hace varios años.

"¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes sino a actividades como las de corridas de todos?", fue la pregunta que realizó Guido Kaczka hacia un participante. El niño contestó mal, ya que dijo "Brahman" y la respuesta correcta era "Miura".

En dicho momento, el jurado Santiago Do Rego tomó la palabra con el fin de explicar todo el contexto de la pregunta, mientras la cámara enfocó a Nicole Neumann con una cara de total repudio. "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos", sostuvo.

Inmediatamente, la modelo agarró el micrófono y manifestó su descontento con respecto a este tema. "Es que no debería hacerse más, no puedo creer que todavía en el 2022 se sigan haciendo esas crueldades con animales. No lo puedo creer", lanzó la modelo frente a la pregunta hecha por Guido Kaczka.

El fastidio se hizo notar en el ambiente y dejó bien en claro su posición ante la actividad que vulnera los derechos de los animales. Nadie respondió nada en base al descargo de Nicole. Por lo tanto, el conductor de El Trece siguió el ritmo del programa y el juego continuó su curso.

Ganó el millón en Los 8 escalones y sorprendió a Guido Kaczka con su pedido

Un participante de Los 8 Escalones ganó el millón de pesos y le causó mucha emoción. Por tal motivo, y una vez recibido el premio, le hizo una petición a Guido Kaczka para compartir la alegría por la pantalla de El Trece.

Julián Torres fue el ganador del millón de pesos en la edición de este jueves en Los 8 Escalones. El joven tuvo que responder a la pregunta de "Actualmente ¿cuál de estos animales no está en peligro de extinción en la Argentina?".

Al responder "yacaré", opción que fue correcta, obtuvo el premio mayor. Mientras Guido presentaba su historia, no pudo contener la emoción y buscó a alguien para abrazar y compartir el sentimiento. "¿Te puedo dar un abrazo?", preguntó tímido. "¿Cómo?", preguntó el conductor, quien se mostró descolocado. "Un abrazo", repitió el joven. "¡Pero claro, Julián!", dijo el conductor de El Trece para fundirse en los brazos del participante.